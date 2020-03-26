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Fırında soslu kanat nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Akşam yemeğinde ne pişirsem diyenler için özel soslu kanat tarifi hazırladık. Üstelik fırında soslu kanat tarifi son derece pratik!

Fırında soslu kanat nasıl yapılır?

Bugün ne pişirsem sorusu sizin de aklınıza takıldıysa fırında soslu kanat tarifine göz atabilirsiniz. Sebzeler ve taze baharatlarla hazırlanan fırında soslu kanat enfes bir yemek... Peki fırında soslu kanat nasıl yapılır?

MALZEMELER

Yarım kilo kanat
3 adet orta boy patates
4 adet kapya biber

Sosu için:
2 yemek kaşığı yoğurt
Bir yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 diş rendelenmiş sarımsak
Taze kekik
Biberiye
Tuz
Çeşitli baharatlar

HAZIRLANIŞI

Kekik ve biberiye hariç geriye kalan tüm malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın.
Patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın.
Kapya biberlerin tohumlarını çıkarın ve iri parçalar halinde doğrayın.
Tavuk kanatlarını, sebzeleri ve sosu karıştırıp 1 saat boyunca dolapta bekletin.
Ardından malzemeleri fırın tepsisine dizin. Üzerine taze kekik ve biberiyeleri ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Afiyet olsun...


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