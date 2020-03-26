Bugün ne pişirsem sorusu sizin de aklınıza takıldıysa fırında soslu kanat tarifine göz atabilirsiniz. Sebzeler ve taze baharatlarla hazırlanan fırında soslu kanat enfes bir yemek... Peki fırında soslu kanat nasıl yapılır?
Yarım kilo kanat
3 adet orta boy patates
4 adet kapya biber
Sosu için:
2 yemek kaşığı yoğurt
Bir yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 diş rendelenmiş sarımsak
Taze kekik
Biberiye
Tuz
Çeşitli baharatlar
Kekik ve biberiye hariç geriye kalan tüm malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın.
Patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın.
Kapya biberlerin tohumlarını çıkarın ve iri parçalar halinde doğrayın.
Tavuk kanatlarını, sebzeleri ve sosu karıştırıp 1 saat boyunca dolapta bekletin.
Ardından malzemeleri fırın tepsisine dizin. Üzerine taze kekik ve biberiyeleri ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Afiyet olsun...
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