Fırında sütlaç tarifi: Kıvamı asla şaşmaz, üzeri nar gibi kızarır

Hafif tatlı yemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan fırında sütlaç tarifini bu reçete sayesinde tam kıvamında, üzeri nar gibi kızarmış bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Fırında sütlaç tarifi nasıl yapılır diyenler için lafı fazla uzatmadan detaylara geçiyoruz.
5 su bardağı süt
Bir su bardağı toz şeker
Bir su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı buğday nişastası
Bir adet yumurta sarısı
Bir su bardağı su
Bir paket vanilya
Fırında sütlaç tarifi nefis bir tatlıdır. Sütlacın üzerinin iyi bir şekilde kızarmasını istiyorsanız fırını mutlaka önceden ısıtmalısınız.
Fırın tepsisine eklediğiniz suyun soğuk olmasına dikkat edin. Aynı zamanda bu eklenen su sadece sütlaç kaplarının yarısına kadar gelmeli.
Fırında sütlaç tarifi malzemelerinde yer alan nişasta, tatlının kıvamını artırır ve pişme süresini kısaltır. Fırında sütlaç tarifi 6 kişiliktir.
Nişastasız sütlaç tarifi ve yumurtalı fırında sütlaç tarifi sıklıkla aranan tarifler arasında yerini alıyor. Nişastasız sütlaç tarifi hazırlamak için malzeme listesinde değişiklik yapıp pirinç unu ilave etmelisiniz. Yumurtalı sütlaç tarifinde ise tatlınızın üst kısmı daha çabuk kızarır.
12 kişilik fırında sütlaç tarifi hazırlamak istiyorsanız 2 litre süt, 1,5 su bardağı pirinç, 2 bardak şeker, 4 su bardağı su ve 3 yemek kaşığı nişasta kullanmalısınız. Yapılışı için ise yukarıdaki adımları uygulamalısınız.
Bir porsiyon fırında sütlaç 286 kaloridir.
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