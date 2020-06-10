Fırında sütlaç tarifi: Kıvamı asla şaşmaz, üzeri nar gibi kızarır

Hafif tatlı yemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan fırında sütlaç tarifini bu reçete sayesinde tam kıvamında, üzeri nar gibi kızarmış bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Fırında sütlaç tarifi nasıl yapılır diyenler için lafı fazla uzatmadan detaylara geçiyoruz.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı süt

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı buğday nişastası

Bir adet yumurta sarısı

Bir su bardağı su

Bir paket vanilya

FIRINDA SÜTLAÇ YAPIMI

Şekeri ve sütü derin bir tencereye alın. Şekeri eriyene kadar sütü çırpın.

Pirinçlerin nişastasını akıtmak için bol suda yıkayın.

Yıkanmış pirinçleri küçük bir tencerede bir su bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın.

Süt ve şeker karışımını ocağa alın. Orta ateşte yavaş yavaş karıştırın.

Süt tamamen eridikten sonra içine vanilyayı ilave edin.

Pirinçleri suyunu çektikten sonra ocaktan alın.

Pirinçlerin suyunu tamamen süzdükten sonra süte ekleyin.

Bir kase içinde yumurta sarısını, nişastayı ve bir bardak suyu çırpın.

Kasenin içine yarım kepçe kaynamakta olan sütten alın ve kesilmemesi için hızlı bir şekilde çırpma işlemine devam edin.

Şimdi bu kasedeki karışımı sütlaç tenceresine yavaş yavaş aktarın ve bir yandan hızlıca karıştırın.

Sütlaç bu aşamada kıvam almaya başlayacak.

Hafif bir yoğunluğa ulaşan sütlacı ocaktan alabilirsiniz.

Hazırladığınız sütlacı minik güveçlere pay edin.

Sütlaç güveçlerini büyük bir fırın tepsisine aralıklarla dizin.

Güveçlerin yarısına gelene kadar su doldurun.

Önceden ısıtılmış 200 derece 15 dakika pişirin.

Sütlaçların üzerleri yanması için fırın tepsisini üst rafa koyun ve ızgara ayarında çalıştırın.

FIRINDA SÜTLAÇ PÜF NOKTALARI

Fırında sütlaç tarifi nefis bir tatlıdır. Sütlacın üzerinin iyi bir şekilde kızarmasını istiyorsanız fırını mutlaka önceden ısıtmalısınız.

Fırın tepsisine eklediğiniz suyun soğuk olmasına dikkat edin. Aynı zamanda bu eklenen su sadece sütlaç kaplarının yarısına kadar gelmeli.

Fırında sütlaç tarifi malzemelerinde yer alan nişasta, tatlının kıvamını artırır ve pişme süresini kısaltır. Fırında sütlaç tarifi 6 kişiliktir.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ ÇEŞİTLERİ

Nişastasız sütlaç tarifi ve yumurtalı fırında sütlaç tarifi sıklıkla aranan tarifler arasında yerini alıyor. Nişastasız sütlaç tarifi hazırlamak için malzeme listesinde değişiklik yapıp pirinç unu ilave etmelisiniz. Yumurtalı sütlaç tarifinde ise tatlınızın üst kısmı daha çabuk kızarır.

12 KİŞİLİK FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

12 kişilik fırında sütlaç tarifi hazırlamak istiyorsanız 2 litre süt, 1,5 su bardağı pirinç, 2 bardak şeker, 4 su bardağı su ve 3 yemek kaşığı nişasta kullanmalısınız. Yapılışı için ise yukarıdaki adımları uygulamalısınız.

FIRINDA SÜTLAÇ KALORİ ORANI

Bir porsiyon fırında sütlaç 286 kaloridir.

