Fırınlanmış muz dilimleri nasıl yapılır?

Kuru meyveler bu yıl çok popüler. Paketli atıştırmalıklardan sıkılmış, daha sağlıklı bir yiyecek arayışındaysanız Fırınlanmış Muz Dilimleri' ni mutlaka denemelisiniz. Pasta veya sütlü tatlıların süslemek için kullanabilir, dilerseniz de çayın veya kahvenin yanında ikram edebilirsiniz. Tarif için sadece 2 malzeme gerekiyor.

MALZEMELER

1 adet büyük boy muz

1 adet büyük boy portakal

Yağlı kağıt

YAPILIŞI

Muzu ince dilimler halinde dilimleyin.

Fırın tepsisine yağlı kağıdı serin ve muz dilimlerini kağıdın üzerine tek tek yerleştirin.

Portakalı sıkın ve suyunu muz dilimlerinin üzerine gezdirin.

100 derecede ısttığınız fırına tepsiyi yerleştirin ve 4 saat süreyle ara ara kontrol ederek muzların kurumasını sağlayın.

Fırınlanmış Muz Dilimleri hazır, dilerseniz muz miktarını artırabilir, bal ile servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.



