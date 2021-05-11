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Fırınlanmış muz dilimleri nasıl yapılır?

Elif Yaman Elif Yaman
11.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içinde birşeyler atıştırmaya bayılırız. Kalorisi düşük ama lezzetli hem de çok sağlıklı atıştırmalık arıyorsanız bu tarifi sizin için hazırladık.

Kuru meyveler bu yıl çok popüler. Paketli atıştırmalıklardan sıkılmış, daha sağlıklı bir yiyecek arayışındaysanız Fırınlanmış Muz Dilimleri' ni mutlaka denemelisiniz. Pasta veya sütlü tatlıların süslemek için kullanabilir, dilerseniz de çayın veya kahvenin yanında ikram edebilirsiniz. Tarif için sadece 2 malzeme gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 adet büyük boy muz
  • 1 adet büyük boy portakal
  • Yağlı kağıt

YAPILIŞI

  • Muzu ince dilimler halinde dilimleyin.
  • Fırın tepsisine yağlı kağıdı serin ve muz dilimlerini kağıdın üzerine tek tek yerleştirin.
  • Portakalı sıkın ve suyunu muz dilimlerinin üzerine gezdirin.
  • 100 derecede ısttığınız fırına tepsiyi yerleştirin ve 4 saat süreyle ara ara kontrol ederek muzların kurumasını sağlayın.
  • Fırınlanmış Muz Dilimleri hazır, dilerseniz muz miktarını artırabilir, bal ile servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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