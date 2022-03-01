Fırtına kupada esti! Trabzonspor Antalyaspor'u yenerek yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 89. dakikada 2-0 öne geçen Trabzonspor mücadelenin geri kalanında skoru koruyarak yarı finale çıkmaya hak kazandı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Serkan Asan xx (Peres dk. 81 ?), Denswil xx, Hugo xx (Ahmetcan Kaplan dk. 85 ?), Puchacz xx, Berat xx, Siopis xx, Bakasetas xx (Cornelius dk. 64 x), Kouassi xx (Abdulkadir Ömür dk. 64 x), Visca xx, Djaniny xx (Yusuf Erdoğan dk. 81 ?)
Yedekler: Arda Akbulut, Nwakaeme, Koita, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Diogo Sousa x, Bünyamin x (Sinan Gümüş dk. 78 x), Naldo x, Kudryashov x, Güray x, Fredy x (Hakan Özmert dk. 57 x), Fernando x, Ndao x (Ghacha dk. 58 x), Admir Mehmedi x (Wright dk. 67 x), Doğukan Sinik x (Gökdeniz dk. 67 x), Luiz Adriano x
Yedekler: Mehmet Ataberk, Floranus, Nuri Şahin, Doğukan Nelik, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Vısca (dk. 11), Berat (dk. 89) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Berat, Hugo (Trabzonspor)
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