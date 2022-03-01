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Fırtına kupada esti! Trabzonspor Antalyaspor'u yenerek yarı finale yükseldi

01.03.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Temponun yüksek olduğu maçta Trabzonspor Antalyasporu 2-0 yenerek kupada yarı finale yükseldi.

Fırtına kupada esti! Trabzonspor Antalyaspor'u yenerek yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 89. dakikada 2-0 öne geçen Trabzonspor mücadelenin geri kalanında skoru koruyarak yarı finale çıkmaya hak kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağından Visca sağ taraftan koşu yapan Djaniny gördü. Djaniny penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi takip eden Visca meşin yuvarlağı kaleci Sousa’nın solundan ağalarla buluşturdu. 1-0

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  1. dakikada Kouassi’nin pasında topla buluşan Djaniny sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.
  2. dakikada Luiz Adriano’nın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ndao’nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

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İKİNCİ YARI

  1. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas’ın vuruşu üst direğe çarparak arka direkte Kouassi’nin önüne düştü. Vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak üst direğe ikinci kez çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
  2. dakikada sol taraftan kale sahası içine doğru gönderilen topa iyi yükselen Wright’in kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
  3. dakikada orta sahada Abdulkadir Ömür, Hakan Özmert’den topu kaptı. Cornelius’un önüne doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Kudryashov, müdahele etti. Berat, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleyi gönderdi. 2-0

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Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Serkan Asan xx (Peres dk. 81 ?), Denswil xx, Hugo xx (Ahmetcan Kaplan dk. 85 ?), Puchacz xx, Berat xx, Siopis xx, Bakasetas xx (Cornelius dk. 64 x), Kouassi xx (Abdulkadir Ömür dk. 64 x), Visca xx, Djaniny xx (Yusuf Erdoğan dk. 81 ?)
Yedekler: Arda Akbulut, Nwakaeme, Koita, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Diogo Sousa x, Bünyamin x (Sinan Gümüş dk. 78 x), Naldo x, Kudryashov x, Güray x, Fredy x (Hakan Özmert dk. 57 x), Fernando x, Ndao x (Ghacha dk. 58 x), Admir Mehmedi x (Wright dk. 67 x), Doğukan Sinik x (Gökdeniz dk. 67 x), Luiz Adriano x
Yedekler: Mehmet Ataberk, Floranus, Nuri Şahin, Doğukan Nelik, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Vısca (dk. 11), Berat (dk. 89) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Berat, Hugo (Trabzonspor)

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Trabzonspor
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