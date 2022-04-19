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  4. Fırtınaya takılan alabora oluyor! Trabzonspor Kayserispor'u mağlup ederek avantajı cebine koydu

Fırtınaya takılan alabora oluyor! Trabzonspor Kayserispor'u mağlup ederek avantajı cebine koydu

19.04.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda da kupayı müzesine götürmek istiyordu. Bordo-Mavili takım yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Süper Lig'i kazanıp sezonu çifte kupa ile tamamlamak isteyen Trabzonspor maça çok baskılı başladı. Sayısız pozisyonun yaşandığı karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı ve fırtına avantajı kaptı.

Fırtınaya takılan alabora oluyor! Trabzonspor Kayserispor'u mağlup ederek avantajı cebine koydu
Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam etti. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak istiyordu. Karadeniz ekibi yarı final ilk maçında Kayserispor'u konuk etti. Karşılıklı ataklara sahne olan maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

SON DAKİKALARDA GOL GELDİ

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Karşılaşmanın son dakikalarında Nwakaeme'nin ortasını güzel kontrol eden Cornelius takımını 1-0 öne geçirdi ve galibiyeti getirdi.

KADROLAR VE DEĞİŞİKLİKLER

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Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Fatih Karagümrük maçında 11'de görev alan Hüseyin Türkmen, Denswill, Hamsik, Dorukhan Toköz ve Djaniny'nin yerine Ahmetcan Kaplan, Puchacz, Siopis, Abdulkadir Ömür ve Kouassi'yi Kayserispor maçında sahaya sürdü.

NWAKAEME KULÜBEDE, KOUASSI İLK 11'DE

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Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo mavili takımın hücum hattında ise Nwakaeme’nin yerine devre arası transferi Jean Evrard Kouassi’yi değerlendirdi. Ligde çok fazla forma şansı bulamayan, 2 kez Türkiye Kupası maçına çıkan ve Altaş Denizlispor maçında 1 golü bulunan Kouassi, mücadeleye 11'de başladı.

Bordo mavili formayla 8 kez Süper Lig, 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Puchacz, ligde son 5 haftada yalnızca Beşiktaş maçında forma giymiş ve sahadaki performansı nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. Ligde oynanan son 2 haftada şans bulamayan Polonyalı oyuncu da mücadelede ilk 11’de yer aldı.

Trabzonspor’un as oyuncularından Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Denswil de Adana Demirspor maçı öncesinde dinlendirilmek üzere karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

38 BİN KOLTUK SATILDI

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Yönetim, Kayserispor maçının bilet fiyatlarını düşük tutarken, kombinelerle birlikte 38 bin civarında koltuk alıcı buldu.


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Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor Trabzonspor Andreas Cornelius
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