Fırtınaya takılan alabora oluyor! Trabzonspor Kayserispor'u mağlup ederek avantajı cebine koydu

Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam etti. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak istiyordu. Karadeniz ekibi yarı final ilk maçında Kayserispor'u konuk etti. Karşılıklı ataklara sahne olan maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

SON DAKİKALARDA GOL GELDİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Nwakaeme'nin ortasını güzel kontrol eden Cornelius takımını 1-0 öne geçirdi ve galibiyeti getirdi.

KADROLAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Fatih Karagümrük maçında 11'de görev alan Hüseyin Türkmen, Denswill, Hamsik, Dorukhan Toköz ve Djaniny'nin yerine Ahmetcan Kaplan, Puchacz, Siopis, Abdulkadir Ömür ve Kouassi'yi Kayserispor maçında sahaya sürdü.

NWAKAEME KULÜBEDE, KOUASSI İLK 11'DE

Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo mavili takımın hücum hattında ise Nwakaeme’nin yerine devre arası transferi Jean Evrard Kouassi’yi değerlendirdi. Ligde çok fazla forma şansı bulamayan, 2 kez Türkiye Kupası maçına çıkan ve Altaş Denizlispor maçında 1 golü bulunan Kouassi, mücadeleye 11'de başladı.

Bordo mavili formayla 8 kez Süper Lig, 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Puchacz, ligde son 5 haftada yalnızca Beşiktaş maçında forma giymiş ve sahadaki performansı nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. Ligde oynanan son 2 haftada şans bulamayan Polonyalı oyuncu da mücadelede ilk 11’de yer aldı.

Trabzonspor’un as oyuncularından Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Denswil de Adana Demirspor maçı öncesinde dinlendirilmek üzere karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

38 BİN KOLTUK SATILDI

Yönetim, Kayserispor maçının bilet fiyatlarını düşük tutarken, kombinelerle birlikte 38 bin civarında koltuk alıcı buldu.



