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Fitness fenomeni açıklamasıyla gündem oldu! ''30 günlük seks mücadelesine başlıyorum!''

11.08.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir ilişki sırasında, başlangıçta onları bir araya getiren kıvılcımı kaybetmeleri genellikle kolay olabilir. Bunu geri kazanmak için birçok çift farklı yöntemler dener. Bir podcast sunucusu ve fitness fenomeni olan Stephanie Claire Smith de, eşi ile ilişkilerini yeniden alevlendirmek için bir yol buldu. 30 günlük bir seks mücadelesine başlayacaklarını açıklayan genç kadın, detayları anlattı.

Fitness fenomeni açıklamasıyla gündem oldu! ''30 günlük seks mücadelesine başlıyorum!''

Bir fitness fenomeni olan Stephanie Claire Smith, eşi Josh Miller ile ilişkilerinin eski canlılığını yeniden kazanmak için tercih yöntemle herkesi şaşırttı. Bir podcast esnasında evliliklerinin yeniden alevlenmesi için 30 günlük bir seks mücadelesine başladıklarını anlatan genç kadın, mücadeleyle ilgili deneyimlerini paylaştı.

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13. GÜNÜNDELER

eğitmen

30 günlük bu girişimin 13. gününde olduklarını aktaran Smith, ikisinin de bu mücadeleyi internette gördüklerini ancak denemeyi teklif edenin eşi olduğunu söyledi. Mücadelenin asıl amacının yakınlığı canlı tutmak olduğunu aktaran genç kadın, amacın seks olmadığını ancak öpüşmekten öte bir teması gerektirdiğini söyledi.

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''KOLAY DEĞİL''

fitness

28 yaşındaki fenomen, mücadelenin kolay olmadığını ve en zor kısmının zaman bulmak olduğunu belirtti. Tam bir görev gibi hissettirdiği geceler olduğunu söyleyen Smith, tartıştıktan sonra bile seks yapmak zorunda kaldıkları günler olduğunu söyledi.

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''SIFIRLANMA''

fenomen

Stephanie, eşiyle birlikte yalnız kalmaya zaman ayırdıklarında hayatlarının çok daha güzelleştiğini fark ettiğini söyledi. Daha iyi anlaştıklarını, gün boyunca daha sevimli olduklarını ve birbirlerine daha iyi davrandıklarını söyleyen genç kadın ''Bu yüzden bizim için biraz sıfırlama gibi olduğunu düşünüyorum'' diye açıkladı.

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seks
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