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Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

11.08.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Staffordshire, Stoke-on-Trent bölgesinden 60 yaşındaki Jay Steel, iki kadını masaj seansları satın almaları için kandırdı. Ardından gerçekleşen seanslar esnasında, kadınlara cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen Steel, olayların açığa çıkmasının ardından hapis cezasına çarptırıldı.

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

İngiltere'de yaşayan 60 yaşındaki Jay Steel, iki kadına cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu. Bir web sitesi aracılığıyla rezervasyon yaptırdıkları derin doku masajlarının ardından, iki kadının yaşadıklarını polisle paylaşması üzerine hapse atıldı.

REDDETTİ

İlk olay, 2017'de Londra'nın güneyindeki Southwark'ta meydana geldi. Mağdur olan kadın, olayı polise bildirince Steel, o yıl 1 Mart'ta tutuklandı, ancak iddiaları reddetmesinin ardından soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.

''PROFESYONEL HİZMET''

masöz

İkincisi ise iki yıl sonra 2019'da Londra'nın kuzey batısındaki Dollis Hill'deki bir adreste gerçekleşti. İstismar polise bildirildi, ancak Steel yine görevi kötüye kullandığı iddialarını yalanladı. Sitenin reklamında açıklandığı gibi yalnızca "profesyonel masaj hizmetleri" verdiğini iddia etti.

5 CİNSEL SALDIRIDAN SUÇLU

mahkeme9

Geçen yıl Nisan ayında tekrar hakkında şikayet alınan Steel, Mayıs ayında Croydon Crown Court'ta gerçekleşen davanın sonuçlanmasının ardından beş adet cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Geçen hafta gerçekleşen mahkemede, Steel 18 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında yedi yıllık Cinsel Zararı Önleme Emri verildi.

''ÖNE ÇIKIN''

Soruşturmayı yöneten yetkililer, Steel'in kendisine güvenen müşterilere masöz kılığında saldıran cinsel bir tacizci olduğunu kaydetti. Polis dedektifi Victoria Gaunt, Steel'in taciz ettiği kadınları, gösterdikleri güç ve cesaret için takdir etti ve Steel'in kurbanı olduklarına inanan başka kadınlar varsa öne çıkıp polisle konuşmalarını rica etti.


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Anahtar Kelimeler:
masaj
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