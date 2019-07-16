Fitzgerald'a olan aşkı akıl hastanesinde biten talihsiz kadın: Zelda Fitzgerald

Zelda sayre, 24 temmuz 1900'de alabama'da doğdu. annesi aşırı sevgi dolu, babası ise aşırı katı ve mesafeliydi. Çocukluğu bu iki duygusal uç arasında gidip gelerek geçti. Daha çocuk yaşlarda polise gelen bir ihbar üzerine polis dama çıkan küçük Zelda'yı güçlükle de olsa kurtardı. Ama işin gerçek yüzü daha farklıydı. Karakola gelen ihbar telefonunu açan zelda'nın kendisiydi. Daha o zaman ilgiye olan açlığı gözler önüne serildi.

Ünlü yazar F. Scott Fitzgerald ile dillere destan büyük bir aşk yaşadı ve 3 mart 1920'de evlendiler. Birbirlerini çok sevdiler ama en baştan beri ikisi de birbirini birer rakip olarak gördü. Bu da beraberinde kavgaları getirdi. Üstelik ikisi de alkol bağımlısıydı. Şiddetli kavgaları ikisine de zarar verse de birbirlerinden hiç vazgeçmediler. Fiziksel ve sözlü şiddet hiç eksik olmadı hayatlarından. Birbirleriyle yapamadıkları gibi ayrıda yapamıyorlardı.

Takip eden senelerde Scott Fitzgerald çok başarılı kitaplar ortaya çıkardı ancak işin ilginç bir yanı vardı Zelda, Scott'un yarattığı karakterlerin evde kendi kendine tuttuğu günlüklerden kopya edildiğini iddia ediyordu. Senelerce aralarındaki bu tartışma sürdü.