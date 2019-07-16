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Fitzgerald'a olan aşkı akıl hastanesinde biten talihsiz kadın: Zelda Fitzgerald

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 16.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Ünlü yazar F. Scott Fitzgerald'la büyük ve çok acayip bir aşk yaşayan Zelda Sayre'nin (Zelda Fitzgerald) trajik hayatı...

Fitzgerald'a olan aşkı akıl hastanesinde biten talihsiz kadın: Zelda Fitzgerald

Zelda sayre, 24 temmuz 1900'de alabama'da doğdu. annesi aşırı sevgi dolu, babası ise aşırı katı ve mesafeliydi. Çocukluğu bu iki duygusal uç arasında gidip gelerek geçti. Daha çocuk yaşlarda polise gelen bir ihbar üzerine polis dama çıkan küçük Zelda'yı güçlükle de olsa kurtardı. Ama işin gerçek yüzü daha farklıydı. Karakola gelen ihbar telefonunu açan zelda'nın kendisiydi. Daha o zaman ilgiye olan açlığı gözler önüne serildi.

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Ünlü yazar F. Scott Fitzgerald ile dillere destan büyük bir aşk yaşadı ve 3 mart 1920'de evlendiler. Birbirlerini çok sevdiler ama en baştan beri ikisi de birbirini birer rakip olarak gördü. Bu da beraberinde kavgaları getirdi. Üstelik ikisi de alkol bağımlısıydı. Şiddetli kavgaları ikisine de zarar verse de birbirlerinden hiç vazgeçmediler. Fiziksel ve sözlü şiddet hiç eksik olmadı hayatlarından. Birbirleriyle yapamadıkları gibi ayrıda yapamıyorlardı.

Takip eden senelerde Scott Fitzgerald çok başarılı kitaplar ortaya çıkardı ancak işin ilginç bir yanı vardı Zelda, Scott'un yarattığı karakterlerin evde kendi kendine tuttuğu günlüklerden kopya edildiğini iddia ediyordu. Senelerce aralarındaki bu tartışma sürdü.

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Zelda, çok kıskançtı ve çeşitli kıskançlık krizlerinde elbiselerini yaktı, evdeki tabloları kırdı, hatta bir partide kendisine ait olan mücevherlerle birlikte başkalarının mücevherlerinide alıp kaynar suya atıp çorba yapmaya kalktı. Öfkesine hakim olamıyordu. Gene kocasını kıskandığı bir gün kendini merdivenlerden attı. Kocasının edebiyata ayırdığı zamanı kıskanmaya başladı. O yazarken dikkatini dağıtmak için elinden geleni yapıyordu. Kavgalar giderek daha da şiddetleniyordu.

1930 yılında Zelda Fitzgerald, şizofreni teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Bu dönem sürekli yazdı. kocası da onun kaldığı kliniğe yakın ev kiraladı ve görüşmeye devam ettiler. 1940 yılında Scott Fitzgerald, kalp krizi geçirerek öldü. 8 sene sonra akıl hastanesinde yangın çıktı ve Zelda Fitzgerald yanarak öldü.

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