Fiyatı altınla yarışıyor! Dünyanın en değerli kuruyemişi olarak gösteriliyor

Çam fıstığı, fıstık çamı ağacının kozalaklarından elde ediliyor. Ancak bu değerli ürünün sofralara ulaşması sanıldığı kadar kolay değil. Ağaçların kozalak vermesi yıllar alırken, olgunlaşan kozalaklar tek tek toplanıyor. Daha sonra kurutma, ayıklama ve kırma işlemlerinden geçirilen tohumlar dikkatli bir şekilde ayrıştırılıyor. Uzun ve zahmetli üretim süreci, çam fıstığının yüksek fiyatının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Beslenme uzmanlarına göre çam fıstığı, içerdiği sağlıklı yağlar, protein, lif, magnezyum, çinko ve E vitamini sayesinde oldukça değerli bir besin olarak öne çıkıyor. Özellikle kalp ve damar sağlığını destekleyen doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan çam fıstığı, dengeli tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi sağlamaya yardımcı oluyor.

İçeriğindeki antioksidan bileşenler sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı koruyan çam fıstığı, bağışıklık sisteminin desteklenmesine de katkı sağlayabiliyor.

Magnezyum ve demir içeriği ise enerji metabolizmasının normal işleyişine yardımcı olurken, yoğun tempoda çalışan kişiler tarafından da tercih ediliyor.

Çam fıstığı aynı zamanda Akdeniz mutfağının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor. Dolmalardan pilavlara, tatlılardan salatalara kadar birçok tarifte kullanılan bu değerli besin, az miktarda kullanılsa bile yemeklere kendine özgü aromasıyla farklı bir lezzet katıyor.

Lif oranı sayesinde sindirim sistemini destekleyen çam fıstığı, uzun süre tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne de yardımcı olabiliyor. Bu özelliğiyle diyet listelerinde de zaman zaman yer buluyor.

Uzmanlar, yüksek kalori içeriği nedeniyle çam fıstığının ölçülü tüketilmesini öneriyor. Ancak içerdiği değerli besin öğeleri sayesinde çam fıstığı, dünyanın en kıymetli tarım ürünlerinden biri olarak kabul edilmeye devam ediyor.