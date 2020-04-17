Fiyatıyla dudak uçuklatan dünyanın en pahalı arabaları! Tam 70 milyon dolar...

Gözlerimizi kamaştıran bir arabanın arkasından hangimiz “içine ben daha çok yakışırım” demedik ki? Nicesi hayalleri süslemiştir, niceleri hayallerin ötesindedir. Pahalı değil, en pahalı arabalara gelin hep beraber bir bakalım.

DÜNYANIN EN PAHALI 10 OTOMOBİLİ

10. W Motors Lykan Hypersport, 3.4 milyon dolar

Arap dünyasının ilk spor otomobili elmas kaplı ön farları, iç dizaynı ve motor aksamındaki altın kaplamaları ile göz kamaştırıyor. Beyrut merkezli firma, 2012 yılında bu modelden sadece 7 adet üretmiştir.

9. Bugatti Veyron Mansory Vivere, 3.5 milyon dolar

2005 senesinde dünyanın en güçlü otomobili unvanını kazanmış olan ve ismini yarış pilotu Pierre Veyron'dan alan bu arabaya sahip olmak için dünyanın en şanslı iki kişisinden birisi olmanız gerekiyor.

8. Lamborghini Veneno Roadster, 4.5 milyon dolar

En pahalı Lamborghini unvanını açık arttırmayla kazanmış olan bu modelden, 2013 senesinde şirketin 50.yılı anısına sadece 9 adet üretilmiştir.

7. Koenigsegg CCXR Trevita, 4.8 milyon dolar

En büyük spor arabayı üretme hayalinden yola çıkarak üretilen Koenigsegg CCXR Trevita'dan bugüne kadar sadece 49 adet üretilmiştir.

6. Bugatti Divo, 5.8 milyon dolar

1920'lerde ünlü Targa Florio yarışını iki kez kazanan Fransız sürücü Albert Divo'dan adını alan ve 40 adet üretilen bu harika otomobil, piyasa satışına sunulmaksızın, bayilerce özel davetlilerine tanıtılarak sahiplerini buldu.