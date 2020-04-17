Fiyatıyla dudak uçuklatan dünyanın en pahalı arabaları! Tam 70 milyon dolar...

Gözlerimizi kamaştıran bir arabanın arkasından hangimiz “içine ben daha çok yakışırım” demedik ki? Nicesi hayalleri süslemiştir, niceleri hayallerin ötesindedir. Pahalı değil, en pahalı arabalara gelin hep beraber bir bakalım.
Arap dünyasının ilk spor otomobili elmas kaplı ön farları, iç dizaynı ve motor aksamındaki altın kaplamaları ile göz kamaştırıyor. Beyrut merkezli firma, 2012 yılında bu modelden sadece 7 adet üretmiştir.
2005 senesinde dünyanın en güçlü otomobili unvanını kazanmış olan ve ismini yarış pilotu Pierre Veyron'dan alan bu arabaya sahip olmak için dünyanın en şanslı iki kişisinden birisi olmanız gerekiyor.
En pahalı Lamborghini unvanını açık arttırmayla kazanmış olan bu modelden, 2013 senesinde şirketin 50.yılı anısına sadece 9 adet üretilmiştir.
En büyük spor arabayı üretme hayalinden yola çıkarak üretilen Koenigsegg CCXR Trevita'dan bugüne kadar sadece 49 adet üretilmiştir.
1920'lerde ünlü Targa Florio yarışını iki kez kazanan Fransız sürücü Albert Divo'dan adını alan ve 40 adet üretilen bu harika otomobil, piyasa satışına sunulmaksızın, bayilerce özel davetlilerine tanıtılarak sahiplerini buldu.
Goodyear firmasının yan kuruluşu Fulda'nın lastik performansı testi için üretilen ve tasarımına Berlinli dört öğrencinin son halini verdiği ultra lüks bir araba.
Satın alınabilen dünyanın en lüks araçlarından Buggatti La Voiture Noire, Fransızların 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmiş oldukları Type 57 SC Atlantic anısına adadıkları, duygusal izler taşıyan dünyanın en pahalı arabalarından birisi.
Satın alınabilen dünyanın en lüks araçlarından Buggatti La Voiture Noire, Fransızların 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmiş oldukları Type 57 SC Atlantic anısına adadıkları, duygusal izler taşıyan dünyanın en pahalı arabalarından birisi.
2013 senesinde özel bir sipariş ile bir defaya mahsus olarak üretilen ve 2017'de sahibine teslim edilen, lüks detaylarla donatılmış ve tamamen el işçiliğinden oluşan bu arabayı ne satın almak ne ürettirmek mümkün görünüyor.
İşte paranız olsa bile satın alınması muhtemelen imkansız olan arabalardan birisi. 70 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı arabası ve dünyada sadece 36 adet üretilmiş olan yaşayan bir efsane. Fiyatı günden güne artan ve koleksiyonerlerin vazgeçilmezi olan 1963 Ferrai 250 GTO, dünyanın en iyi arabalarından biri olma unvanına da sahip.
Okuyucu Yorumları 0 yorum