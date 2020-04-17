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Fiyatıyla dudak uçuklatan dünyanın en pahalı arabaları! Tam 70 milyon dolar...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünyanın en pahalı 10 arabasının hangileri olduğuna, hangi sebeplerle sınırlı sayıda üretim yapıldığına, bu otomobil markalarının değerlerini arttıran özelliklerin neler olduğuna ve koleksiyonerlerin dudak uçuklatan fiyatlarına rağmen neden bu muhteşem arabalara sahip olmak için birbirleri ile kıyasıya yarıştığına gelin hep beraber bakalım...

Fiyatıyla dudak uçuklatan dünyanın en pahalı arabaları! Tam 70 milyon dolar...

Gözlerimizi kamaştıran bir arabanın arkasından hangimiz “içine ben daha çok yakışırım” demedik ki? Nicesi hayalleri süslemiştir, niceleri hayallerin ötesindedir. Pahalı değil, en pahalı arabalara gelin hep beraber bir bakalım.

DÜNYANIN EN PAHALI 10 OTOMOBİLİ

10. W Motors Lykan Hypersport, 3.4 milyon dolar

10. W Motors Lykan Hypersport, 3.4 milyon dolar

Arap dünyasının ilk spor otomobili elmas kaplı ön farları, iç dizaynı ve motor aksamındaki altın kaplamaları ile göz kamaştırıyor. Beyrut merkezli firma, 2012 yılında bu modelden sadece 7 adet üretmiştir.

9. Bugatti Veyron Mansory Vivere, 3.5 milyon dolar

9. Bugatti Veyron Mansory Vivere, 3.5 milyon dolar

2005 senesinde dünyanın en güçlü otomobili unvanını kazanmış olan ve ismini yarış pilotu Pierre Veyron'dan alan bu arabaya sahip olmak için dünyanın en şanslı iki kişisinden birisi olmanız gerekiyor.

8. Lamborghini Veneno Roadster, 4.5 milyon dolar

8. Lamborghini Veneno Roadster, 4.5 milyon dolar.

En pahalı Lamborghini unvanını açık arttırmayla kazanmış olan bu modelden, 2013 senesinde şirketin 50.yılı anısına sadece 9 adet üretilmiştir.

7. Koenigsegg CCXR Trevita, 4.8 milyon dolar

7. Koenigsegg CCXR Trevita, 4.8 milyon dolar

En büyük spor arabayı üretme hayalinden yola çıkarak üretilen Koenigsegg CCXR Trevita'dan bugüne kadar sadece 49 adet üretilmiştir.

6. Bugatti Divo, 5.8 milyon dolar

6. Bugatti Divo, 5.8 milyon dolar

1920'lerde ünlü Targa Florio yarışını iki kez kazanan Fransız sürücü Albert Divo'dan adını alan ve 40 adet üretilen bu harika otomobil, piyasa satışına sunulmaksızın, bayilerce özel davetlilerine tanıtılarak sahiplerini buldu.

5. Mercedes Benz by Maybach Exelero, 8 milyon dolar

5. Mercedes Benz by Maybach Exelero, 8 milyon dolar

Goodyear firmasının yan kuruluşu Fulda'nın lastik performansı testi için üretilen ve tasarımına Berlinli dört öğrencinin son halini verdiği ultra lüks bir araba.

4. Bugatti Centodieci, 9 milyon dolar

4. Bugatti Centodieci, 9 milyon dolar

Satın alınabilen dünyanın en lüks araçlarından Buggatti La Voiture Noire, Fransızların 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmiş oldukları Type 57 SC Atlantic anısına adadıkları, duygusal izler taşıyan dünyanın en pahalı arabalarından birisi.

3. Bugatti La Voiture Noire, 12.5 milyon dolar

3. Bugatti La Voiture Noire, 12.5 milyon dolar

Satın alınabilen dünyanın en lüks araçlarından Buggatti La Voiture Noire, Fransızların 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmiş oldukları Type 57 SC Atlantic anısına adadıkları, duygusal izler taşıyan dünyanın en pahalı arabalarından birisi.

2. Rolls Royce Sweptail, 12.8 milyon dolar

2. Rolls Royce Sweptail, 12.8 milyon dolar

2013 senesinde özel bir sipariş ile bir defaya mahsus olarak üretilen ve 2017'de sahibine teslim edilen, lüks detaylarla donatılmış ve tamamen el işçiliğinden oluşan bu arabayı ne satın almak ne ürettirmek mümkün görünüyor.

1. 1963 Ferrari 250 GT0, 70 milyon dolar

1. 1963 Ferrari 250 GT0, 70 milyon dolar

İşte paranız olsa bile satın alınması muhtemelen imkansız olan arabalardan birisi. 70 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı arabası ve dünyada sadece 36 adet üretilmiş olan yaşayan bir efsane. Fiyatı günden güne artan ve koleksiyonerlerin vazgeçilmezi olan 1963 Ferrai 250 GTO, dünyanın en iyi arabalarından biri olma unvanına da sahip.

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Anahtar Kelimeler:
lüks arabalar, en pahalı otomobiller,

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