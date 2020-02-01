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Flamengo'dan Arda Turan için transfer açıklaması

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:06 | Son Güncelleme

Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anılırken, konuyla ilgili Marcos Braz'dan resmi açıklama geldi.

Flamengo'dan Arda Turan için transfer açıklaması

Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anılırken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Marcos Braz, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Arda Turan konusuna açıklık getiren Marcos Braz "Avrupa'ya Gabriel için gittik. Arda Turan ile ilgili bir şey yok" sözlerini kullandı

FILIPE LUIS İÇİN O İDDİA

İddialara göre, Arda Turan'ın Flamengo'da oynayan eski takım arkadaşı Filipe Luis bu transferde devreye girmiş ve oyuncuyu ikna etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

33 yaşındaki Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.

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flamengo arda turan Transfer açıklama Futbol güney amerika

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