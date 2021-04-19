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Flaş açıklama! ''Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray'ı alırlar''

19.04.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada gözler Avrupa Süper Ligi'ne çevrildi. Avrupa'dan gelen peş peşe açıklamaların ardından Türk takımlarının Avrupa Süper Ligi'ne katılıp katılmayacağı henüz belli olmamıştı. Bu konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Flaş açıklama! ''Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray'ı alırlar''

Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Juventus'un da aralarında bulunduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu resmen açıklaması dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY"

A Spor yorumcusu Murat Özbostan, canlı yayında Avrupa Süper Ligi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'den de 2 takımın katılabileceğini dile getiren Özbostan, "Bu organizasyona Fenerbahçe ve Galatasaray'ı alırlar" ifadelerini kullandı.

UEFA AÇIKLADI

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla ve lig usulüne göre oynanacağını açıkladı.

"MİLLİ TAKIMLARDA OYNAYAMAYACAKLAR"

UEFA Başkanı, Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndan men edileceğini duyurdu.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Avrupa Süper Ligi
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Galatasaray tamam da fener ne alaka averaj takımı olur
Son 10 yilda sizin kadar rezil kepaze olan ust uste hezimete ugrayip her avrupaya gittiginde onune gelenden yarim duzine gol yiyen tek bir takim soyle bana mor menekse :)
fenerin Avrupa'da bir basarisi yok.belki Ali Koç para verirse öyle alirlar
Galatasaray bilmem ama Fenerbahçe’nin yerinde olsam bir fenerbahçeli olarak bu şahibeli liğten bir an önce kurtulurum Sözde Müslüman ülkeyiz ama bu kul hakkı yiyen hakemker Yüzünden nefret ettim
maalesef bizim takımlar bu lig için uygun değiller ...

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