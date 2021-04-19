Flaş açıklama! ''Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray'ı alırlar''

Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Juventus'un da aralarında bulunduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu resmen açıklaması dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı.
A Spor yorumcusu Murat Özbostan, canlı yayında Avrupa Süper Ligi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'den de 2 takımın katılabileceğini dile getiren Özbostan, "Bu organizasyona Fenerbahçe ve Galatasaray'ı alırlar" ifadelerini kullandı.
UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla ve lig usulüne göre oynanacağını açıkladı.
UEFA Başkanı, Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndan men edileceğini duyurdu.
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