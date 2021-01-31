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Flaş! Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in çıkışına Mısır askerinden engel

31.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Flaş! Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in çıkışına Mısır askerinden engel

Galatasaray'ın Mısır kulübü Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Mısır basınında yer alan bilgilere göre Cumartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed'e, Mısır ordusu tarafından izin verilmediği ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Mısır kulübü Zamalek'ten 1.5 yıllık kiraladığı Mostafa Mohamed konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Mısır basınında yer alan bilgilere göre, Mısır askeri birliklerinden izin alamayan Mostafa Mohamed bu sebeple Türkiye'ye gelemedi.

CUMARTESİ İSTANBUL'A BEKLENİYORDU

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre golcü futbolcunun Cumartesi günü İstanbul'a gelerek Galatasaray antrenmanına katılması gerekiyordu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bununla beraber Zamalek kulübünün, Mısır askeri birlikleriyle görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki saatlerde Mohamed'in İstanbul'a gelmek üzere Kahire'den yola çıkacağı ifade edildi.

MISIRLI GAZETECİ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Mısırlı gazeteci Mohamed Essam, konu ile ilgili, "Mostafa Mohamed'in askerlik sorunuyla ilgili gerekli izinlerin alınmasının ardından krizin bitmesi bekleniyor. Mohamed, Kahire'den İstanbul'a gitmek için hazır" dedi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adamların bir tane sorunsuz transferi yok :)))
kesin ali başkan aradi sakin birakmayin derbiden sonra gelsin dedi ????

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