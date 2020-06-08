Flaş iddia! Fenerbahçe'den Okan Buruk'a teklif

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken gündeme gelen bir isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tu... Sabah'ın haberine göre; Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, sarı-lacivertlilerin gelecekteki sportif direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi.

KABUL ETMEDİ

Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi. Buruk'un kariyer planlamasında en az 2 sezon daha Medipol Başakşehir'de kalmak olduğu ifade edildi. Okan Buruk'un ikinci sezonun sonunda ise UEFA Kupası'nı kazandığı Galatasaray teknik direktörlüğünü hayâl ettiği gelen bilgiler arasında.

BAŞKANIN LİSTESİNDE 3 ADAY KALDI: BJELICA, BULUT, AVCI

Fenerbahçe'nin elinde 3 teknik direktör ismi kaldı. Nenad Bjelica, listedeki tek yabancı. Türk alternatifler ise Alanyaspor'dan Erol Bulut ve Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı. Fenerbahçe teknik direktör ile ilgili kararını 8 maçlık periyodun ardından verecek. Öte yandan Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Daliç'in de Euro 2020'nin ertelenmesi nedeniyle F.Bahçe'nin teklifini kabul etmediği Hırvat basınına yansıdı.

