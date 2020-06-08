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Flaş iddia! Fenerbahçe'den Okan Buruk'a teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2020 20:43 | Son Güncelleme

Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'de sportif direktör olarak kariyerine devam edecek olan Emre Belözoğlu, hoca arayışlarına devam ediyor. Belözoğlu son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'a teknik direktörlük görevini teklif etti. Buruk ise Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki seçimini yaptı.

Flaş iddia! Fenerbahçe'den Okan Buruk'a teklif

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken gündeme gelen bir isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tu... Sabah'ın haberine göre; Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, sarı-lacivertlilerin gelecekteki sportif direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi.

KABUL ETMEDİ

Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi. Buruk'un kariyer planlamasında en az 2 sezon daha Medipol Başakşehir'de kalmak olduğu ifade edildi. Okan Buruk'un ikinci sezonun sonunda ise UEFA Kupası'nı kazandığı Galatasaray teknik direktörlüğünü hayâl ettiği gelen bilgiler arasında.

BAŞKANIN LİSTESİNDE 3 ADAY KALDI: BJELICA, BULUT, AVCI

Fenerbahçe'nin elinde 3 teknik direktör ismi kaldı. Nenad Bjelica, listedeki tek yabancı. Türk alternatifler ise Alanyaspor'dan Erol Bulut ve Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı. Fenerbahçe teknik direktör ile ilgili kararını 8 maçlık periyodun ardından verecek. Öte yandan Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Daliç'in de Euro 2020'nin ertelenmesi nedeniyle F.Bahçe'nin teklifini kabul etmediği Hırvat basınına yansıdı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bence Abdullah Avcı cok basarılı olur GALATASARAY olarak destekliyoruz
Bravo Okan hocam
Ali Koç un açıkladığı kriterde kulup aidatı olan diye bir madde var basın pazarlama yapıyor Fener taraftarı okan ı istemez Başkan da almaz
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