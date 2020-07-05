Flaş iddia! Filip Novak'ı Fenerbahçe için Terraneo bitirdi

Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Çek sol bek Filip Novak hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Spor yorumcusu Orkun Yazgan Tivibu Spor'da yayınlanan Ortak Nokta programında, Novak'ın gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini söyledi.

Yazgan'ın verdiği bilgilere göre; Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo bu transfer için devreye girdi ve Novak'ı ikna etti. Sarı lacivertli takım, Çek sol bek Filip Novak ile 1.4 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.





