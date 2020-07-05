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Flaş iddia! Filip Novak'ı Fenerbahçe için Terraneo bitirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.07.2020 11:38 | Son Güncelleme

Transferde hareketli saatler... Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın yanında gol yollarında da oldukça etkili olan Filip Novak hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli futbolcunun sarı lacivertli takıma gideceği öne sürüldü. Bu transferde Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo'nun devreye girdiği ve Novak'ı ikna ettiği iddia edildi.

Flaş iddia! Filip Novak'ı Fenerbahçe için Terraneo bitirdi

Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Çek sol bek Filip Novak hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Spor yorumcusu Orkun Yazgan Tivibu Spor'da yayınlanan Ortak Nokta programında, Novak'ın gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini söyledi.

Yazgan'ın verdiği bilgilere göre; Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo bu transfer için devreye girdi ve Novak'ı ikna etti. Sarı lacivertli takım, Çek sol bek Filip Novak ile 1.4 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

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