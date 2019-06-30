Flaş iddia: Sıla ve Masterchef Hazer Amani evleniyor mu?

Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve mahkemelik olan şarkıcı Sıla bu kez bomba bir iddiayla daha gündeme geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D programının iddiasına göre Sıla evlilik hazırlığında...

Aşk haberlerini yalanlayan ikilinin Bodrum Gümüşlük'te birlikte yaşadıkları, evlilik hazırlıklarında oldukları söyleniyor. Ne var ki bu aşka Sıla'nın ailesinden onay çıkmadığı da konuşuluyor.

Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve binlerce kişi tarafından tanınan ünlü şef Hazer Amani bir arabada kendinden geçmiş halde uyurken objektiflere yakalanmıştı. Olay sonrası ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ünlü şef Hazer Amani 5 yıllık evliliğini bitirmişti. Amani boşandıktan sonra aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Sıla'nın evine yerleşmişti.



