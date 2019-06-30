Mynet Trend

Flaş iddia: Sıla ve Masterchef Hazer Amani evleniyor mu?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'dan gördüğü şiddet sonrası zor günler geçiren Sıla bir süre önce Hazer Amani ile görüntülenmişti. Şarkıcı Sıla'nın sarmaş dolaş bir şekilde arabada uyurken görüntülendiği Masterchef Hazer Amani ile evleneceği iddia edildi.

Flaş iddia: Sıla ve Masterchef Hazer Amani evleniyor mu?

Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve mahkemelik olan şarkıcı Sıla bu kez bomba bir iddiayla daha gündeme geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D programının iddiasına göre Sıla evlilik hazırlığında...

Aşk haberlerini yalanlayan ikilinin Bodrum Gümüşlük'te birlikte yaşadıkları, evlilik hazırlıklarında oldukları söyleniyor. Ne var ki bu aşka Sıla'nın ailesinden onay çıkmadığı da konuşuluyor.

Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve binlerce kişi tarafından tanınan ünlü şef Hazer Amani bir arabada kendinden geçmiş halde uyurken objektiflere yakalanmıştı. Olay sonrası ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ünlü şef Hazer Amani 5 yıllık evliliğini bitirmişti. Amani boşandıktan sonra aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Sıla'nın evine yerleşmişti.


Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Amine Gülşe ve eşi Mesut Özil birlikte rap yaptıAmine Gülşe ve eşi Mesut Özil birlikte rap yaptı
Askerde olan şarkıcı Manuş Baba, tezkeresini aldıAskerde olan şarkıcı Manuş Baba, tezkeresini aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazer amani Hazer Amani sıla sıla evlilik

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyor

Kritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyor

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

O ilçede 3 yıl sonra yeniden görüldü! Koruma altında...

O ilçede 3 yıl sonra yeniden görüldü! Koruma altında...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ahmet Kural yanındayız !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beren Saat ile tatil yapan Esra Dermancıoğlu'ndan güldüren paylaşım

Beren Saat'i güldüren dans! Ünlü oyuncu paylaştı

Aşk Adası'nda olay eksik olmuyor! Şimdi de kalçasında...

Cinsel ilişkiden sonra bir bomba daha! Kalçasında...

Amine Gülşe ve eşi Mesut Özil birlikte rap yaptı

Amine Gülşe ve eşi Mesut Özil birlikte rap yaptı

Askerde olan şarkıcı Manuş Baba, tezkeresini aldı

Askerde olan şarkıcı Manuş Baba, tezkeresini aldı

Şarkıcı İzel'in acı günü: Kabullenmekte zorlanıyorum

Şarkıcı İzel'in acı günü: Kabullenmekte zorlanıyorum

Doğu Demirkol ile Kaan Sekban kozlarını paylaştı!

Doğu Demirkol ile Kaan Sekban kozlarını paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.