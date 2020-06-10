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Flaş iddia! Trabzonspor'da Jose Sosa krizi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.06.2020 21:47 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Jose Sosa, Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.

Flaş iddia! Trabzonspor'da Jose Sosa krizi

Asist Analiz'de yer alan habere göre, Sosa, Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek...Ayrıca tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe müsabakasında da kadroda olsa bile sakatlık tehlikesi nedeniyle süre almasına zor gözüyle bakılıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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