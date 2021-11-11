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Flash TV'deki Al Sana Haber'de kavga çıktı! Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk etti

11.11.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de bir araya getiren 'Al Sana Haber' adlı programda kavga çıktı. Canlı yayında ayağa kalkan Tuğba Ekinci, "Alevi de olsan 'Türküm Aleviyim', 'Kürdüm' de derken 'Türküm' demeyi de bileceksiniz" ifadelerini kullandı. Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın sözlerine kızan Tuğba Ekinci "Ben bir daha yokum" diyerek stüdyoyu terk etti.

Flash Tv’de yayınlanan Al Sana Haber programında gergin anlar yaşandı.

Programa askeri kamuflajlı kıyafetle çıkan Tuğba Ekinci, ayağa kalkarak Türk bayrağı açtı. Tuğba Ekinci, "Alevi de olsan 'Türküm Aleviyim', 'Kürdüm' de derken 'Türküm' demeyi de bileceksiniz" şeklinde konuştu.

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NİHAT DOĞAN VE TUĞBA EKİNCİ GERİLİMİ

Nihat Doğan ise Ekinci'nin bu sözlerine itiraz etti. İkili arasında canlı yayında tartışma yaşandı. Programın moderatörü Seyhan Soylu gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

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"YOKUM BİR DAHA" SÖZLERİYLE CANLI YAYINI TERK ETTİ

Tuğba Ekinci ise, Seyhan Soylu'ya tepki göstererek "Söylediğim şeyi bugün '10 Kasım' deyip geçiştiremiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Nihat Doğan da "O zaman sen de 'Kürt'üm' de" diyerek tepki gösterdi.

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Stüdyoda ortam daha da gerildi ve masalara vuruldu. "Yokum ben bir daha" diye bağıran Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk etti.

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Nihat Doğan Seyhan Soylu Tuğba Ekinci
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