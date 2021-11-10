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Seyhan Soylu ve Nihat Doğan canlı yayında Selin Ciğerci'yi önce bombaladı sonra telefonla bağlanıp özür diletti

10.11.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci'nin geçtiğimiz günlerde, bir magazin programında usta oyuncu Uğur Yücel'i tanımadığı belirterek, "Benim birini tanımam için magazinde yer alması gerekiyor" diyerek tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Flash Tv’de yayınlanan Al Sana Haber programında, bu konu tartışılırken, hararetli bir şekilde eleştirdikleri Selin Ciğerci'ye 'soytarı' göndermesi yapan sunucular, Ciğerci canlı yayına alarak Uğur Yücel'den özür dilettiler. Canlı yayındaki ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de bir araya getiren 'Al Sana Haber' adlı programda yine dikkat çeken anlar yaşandı.

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Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci'nin geçtiğimiz günlerde tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programında "Uğur Yücel'i tanımıyorum. Ekranda görünce hatırladım. Benim birini tanımam için magazinde yer alması gerekiyor. Dizi izlemediğim için oyuncularını da tanımıyorum" demesi üzerine eleştiri bombardımanına tutulmuştu.

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"ŞARLATANDIR, SOYTARIDIR"

Ciğerci'nin bu açıklamalarını hararetli bir şekilde tartışan Seyhan Soylu, Nihat Doğan ve Bahar Candan, "Biz neden Selin Ciğerci'yi bilmek zorundayız? Selin Ciğerci ne yapmıştır? Uğur Yücel'i tanımayan şarlatandır, soytarıdır." dedikten sonra Ciğerci'yi telefonla aradılar.

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SELİN CİĞERCİ PROGRAMA BAĞLANDI

Selin Ciğerci, Uğur Yücel'i gerçekten tanımıyor musun? sorusu üzerine; "Seyhan ablacım benim kimi tanıyıp kimi tanımadığımı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben size konuk olunca da konuşmuştum. Ekranda görünce tanıdım. Uğur Yücel denilince aklıma geliyor. O da benim ayıbım. Kötü bir şey demedim." dedi.
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Seyhan Soylu'nun "Uğur Yücel'i tanımamak, soytarılıktır dedim" sözleri üzerine Ciğerci, "İyi demişsin Seyhan Ablacım" şeklinde yanıt verdi.
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TELEFONU KAPATTIKTAN SONRA...

Ciğerci'nin telefonu kapatmanın ardından Tuğba Ekinci, "Selin Ciğerci'nin asla kendi zekasıyla gelmiş biri değil. Arkasında biri var." sözleri tartışmayı yeniden alevlendirdi.

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Nihat Doğan Bahar Candan Ebru Polat Selin Ciğerci Seyhan Soylu Tuğba Ekinci
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