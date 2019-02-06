Flickr’daki fotoğraflarınız indirin!

Yahoo’nun bünyesinde yer alan ve oldukça popüler fotoğraf paylaşma/depolama platformu olan Flickr, tüm üyelerine 1 TB‘lık ücretsiz depolama alanı sunuyordu. Ancak firma ücretli üyelik sistemine geçeceğini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

Firma, 5 Şubat 2019 tarihine kadar kullanıcıların ya ücretli üyeliğe geçmelerini ya da fotoğraflarını indirmelerini tavsiye etmişti. Çünkü firma ücretsiz abonelerinin fotoğraflarını bu tarihten itibaren silecekti.

Platform üzerinde ücretsiz olarak sadece 1.000 adet fotoğraf depolanma imkanı sunan firma, yarından itibaren ücretsiz üyelerinin 1.000’in üzerindeki fotoğraflarını rastgele silecek.

Eğer fotoğrafları indirmek istemiyor ve bu hizmeti kullanmak istiyorsanız, ayda 4.99 dolar yıllık peşin veya ayda 6.99 dolar ödeyerek Pro planına geçiş yapamız gerekiyor.

Türkiye şartlarına göre oldukça pahalı olan Pro planlar yerine Google Fotoğraflar veya iCloud Fotoğraflar’a geçiş yapabilirsiniz.

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