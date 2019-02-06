Flickr’daki fotoğraflarınız indirin!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Yahoo’nun bünyesinde yer alan Flickr, bugünden itibaren ücretli üyelik modeline geçiş yapıyor. Eğer platform üzerinde 1.000’den fazla fotoğrafınız varsa bu fotoğrafları indirmek için son gün bugün. Fotoğraf depolama devi bugünden sonra fotoğrafları silecek.

Flickr’daki fotoğraflarınız indirin!

Yahoo’nun bünyesinde yer alan ve oldukça popüler fotoğraf paylaşma/depolama platformu olan Flickr, tüm üyelerine 1 TB‘lık ücretsiz depolama alanı sunuyordu. Ancak firma ücretli üyelik sistemine geçeceğini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

Firma, 5 Şubat 2019 tarihine kadar kullanıcıların ya ücretli üyeliğe geçmelerini ya da fotoğraflarını indirmelerini tavsiye etmişti. Çünkü firma ücretsiz abonelerinin fotoğraflarını bu tarihten itibaren silecekti.

Platform üzerinde ücretsiz olarak sadece 1.000 adet fotoğraf depolanma imkanı sunan firma, yarından itibaren ücretsiz üyelerinin 1.000’in üzerindeki fotoğraflarını rastgele silecek.

Eğer fotoğrafları indirmek istemiyor ve bu hizmeti kullanmak istiyorsanız, ayda 4.99 dolar yıllık peşin veya ayda 6.99 dolar ödeyerek Pro planına geçiş yapamız gerekiyor.

Türkiye şartlarına göre oldukça pahalı olan Pro planlar yerine Google Fotoğraflar veya iCloud Fotoğraflar’a geçiş yapabilirsiniz.

Organize İşler Sazan Sarmalı açık ara en çok izlenen film oldu

PARTNEREn stressiz meslekler belli olduEn stressiz meslekler belli oldu
“Kısa süreli” tweet düzenleme özelliği yolda“Kısa süreli” tweet düzenleme özelliği yolda
Apex Legends sistem gereksinimleriApex Legends sistem gereksinimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Gece yarısı taksiciye dehşeti yaşattı! 'Hanımefendi yapmayın'

Gece yarısı taksiciye dehşeti yaşattı! 'Hanımefendi yapmayın'

Balayında tutuklandı, idam edilebilir

Balayında tutuklandı, idam edilebilir

Gören şaştı kaldı! 'İlk defa karşılaşıyorum'

Gören şaştı kaldı! 'İlk defa karşılaşıyorum'

'Seks yaparken durması için dua ediyordum'

'Seks yaparken durması için dua ediyordum'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük zararın ardından LG telefon üretmeye devam edecek mi?

LG telefon üretmeye devam edecek mi?

Spotify Premium artık 60 gün boyunca ücretsiz!

Spotify Premium artık 60 gün boyunca ücretsiz!

“Kısa süreli” tweet düzenleme özelliği yolda

“Kısa süreli” tweet düzenleme özelliği yolda

Apex Legends sistem gereksinimleri

Apex Legends sistem gereksinimleri

Nvidia GeForce 418.81 ile yeni SLI profilleri ekleniyor

Nvidia GeForce 418.81 ile yeni SLI profilleri ekleniyor

iOS 12.2 Beta 2 ile yeni Animojiler geliyor!

iOS 12.2 Beta 2 ile yeni Animojiler geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.