Florin Andone Galatasaray'a veda etti

Son derece üzgün olduğunu söyleyen Rumen futbolcu, Galatasaray taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzgün olduğunu söyledi.
Florin Andone yaptığı açıklamada, "Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Tüm destek mesajları için kalpten teşekkür ediyorum. Benim için sezon bitti. İki ağır sakatlık yaşadım. Galatasaray gibi harika bir kulübe gelirken hedeflerime ulaşamadığım için çok üzgünüm. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım. Özür dilerim. Her şeye rağmen ayrıcalıklı Galatasaray formasını giymek harika. Dünyanın en iyi taraftarları olan Galatasaray taraftarlarına sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.
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