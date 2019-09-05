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Florin Andone'nin sözleşmesinde sürpriz madde

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone'nin sözleşmesinde, geri çağırma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. Brighton teknik direktörü Graham Potter, golcü oyuncuyu devre arasında geri çağırabileceğini söyledi.

Florin Andone'nin sözleşmesinde sürpriz madde

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray’ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone’nin sözleşmesinde, sürpriz bir madde bulunduğu ortaya çıktı.

Konuyu İngiliz ekibinin teknik direktörü Graham Potter gündeme getirdi.

Deneyimli teknik adam, “Andone’nin, Galatasaray’a kiralanması oyuncuya düzenli oynama fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda burada sıkıntı yaşamıştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı elde edecek. Florin’in iyi bir sezon geçirmesini umut ediyoruz. Ocak ayında geri çağırma opsiyonumuz bulunuyor. Durumunu yakından takip edeceğiz” dedi.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Andone'nin geçici transferi için kulübüyle anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Florin Andone Graham Potter Brighton

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