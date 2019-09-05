Florin Andone'nin sözleşmesinde sürpriz madde

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray’ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone’nin sözleşmesinde, sürpriz bir madde bulunduğu ortaya çıktı.
Konuyu İngiliz ekibinin teknik direktörü Graham Potter gündeme getirdi.
Deneyimli teknik adam, “Andone’nin, Galatasaray’a kiralanması oyuncuya düzenli oynama fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda burada sıkıntı yaşamıştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı elde edecek. Florin’in iyi bir sezon geçirmesini umut ediyoruz. Ocak ayında geri çağırma opsiyonumuz bulunuyor. Durumunu yakından takip edeceğiz” dedi.
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Andone'nin geçici transferi için kulübüyle anlaşmaya varıldığını belirtmişti.
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