Fnatic modüler oyuncu kulaklığı özellikleri neler?

Oyuncular için ekipman üreten ve çoğu espor oyuncularının yakından tanıdığı Fnatic firması, karşımıza modüler oyuncu kulaklığı ile çıktı. Duel Modular Gaming Headset olarak isimlendirilen bu kulaklık Danimarka merkezli AIAIAI firması ile ortak geliştirilmiş. Modüler AIAIAI TMA-2 modelinin üzerine inşa edilen Fnatic’in kulaklığı doğal bir ses sunması ile dikkat çekiyor.

40nm büyüklüğünde AIAIAI S02 sürücüsüne sahip olan Duel Modular Gaming Headset, konforlu bir yapıya sahip. Uzun süre kullanımda bile kulakları terletmeyen padlere sahip olan kulaklık iki farklı kablo seçeneği ile geliyor. Bu kablodan ilk akıllı telefonlarda kullanılan mikrofonlu, diğeri ise oyun için geliştirilen ve ses yalıtımlı mikrofonlu kablo.

Dengeli yapıda olan kulaklık, karanlık yapısı ile çoğu oyun ve müzik tarzına hitap ediyor. Özellikle bass seslerinde oldukça dengeli bir deneyim sunan kulaklık, diğer oyuncu kulaklıkları gibi maalesef ki sanal 3D ses sunmuyor.

Aslında çoğu oyuncu sanal surround sesi pek tercih etmiyor. Bu yüzden Fnatic hem dengeli hem de bassları düzgün veren konforlu bir kulaklık üretmeye odaklanmış. Amerika satış fiyatı 129 dolar olan kulaklık, JESPER WECKSELL ve MARTIN LARSSON gibi ünlü espor oyuncuları tarafından kullanılıyor.

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