Foçalı kadınlardan nar ekşisi tarifi! Nar ekşisi nasıl saklanır?

Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yöredeki üreticilerden nar ekşisi yapılmak üzere aldığı toplam bir tonluk narın yıkama, kesme, tanelerine ayırma, sıkma ve kaynatma işlemleri başladı. Oldukça zahmetli olan bu işlemleri ise ilçe merkezi ve bağlı yerleşim birimlerinde oturan kooperatif üyeleri yapıyor. Kooperatife üye olan ziraat mühendislerinin de yönlendirmesi ve gözetimiyle katkı maddesi eklenmeden işlenen ürünler son aşamada şişeleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar ise 'Nar Ağacı Narsız Olur Mu?' ve 'Nar Tanesi Tanesi' gibi türküler eşliğinde hava kararıncaya kadar devam ediyor.

KOOPERATİFTE BİR GÜVEN ÇEMBERİ OLUŞTURDUK

Kooperatif üyesi kadınlardan Nilgün Gök, ilçeye bağlı Yenifoça Mahallesi'nde oturduğunu, kooperatifin kuruluş ilanını duyunca ilk üye olanlardan birisi olduğunu söyledi. Gök, eski usül imece yapılarak üretmenin en zevkli üretim şekli olduğunu söyledi. Nilgün Gök, "Bir taraftan üretiyoruz, diğer taraftan üyemiz olan ziraat mühendislerinin verdiği mantar üretimi, doğal ürünleri kurutma, domates konservesi, nar ekşisi, sabun, çam kozalağıyla yoğurt yapma gibi kurslarla kendimizi geliştiriyoruz. Tabii ki hepimizin işe ihtiyacı var ama aslolan, doğru yerde doğru şeyi yapmak. Burada kooperatifle bir güven çemberi oluşturduk. Birbirini hiç tanımayan insanlar bir araya geldik, dost olduk. Şimdi hep birlikte imece usülünü deniyoruz. Bugün yaptığımız nar ekşisi imalatı oldukça meşakkatli ve yorucu bir iş. Ama biz son derece keyifle, neşeyle çalışıyoruz" dedi.