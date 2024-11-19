Fon davasıyla ilgili ilk kez konuştu: "Fatih Terim'in bu konuyla ilgisi yok" Emre Belözoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: Ne etiği var ne de ahlakı!

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Seçil Erzan vurgununda hiç konuşmayan isimlerden biri de Emre Belözoğlu'ydu! Belözoğlu; Seçil Erzan'ın başını çektiği fon dolandırıcılığından Fatih Altaylı'nın kendisi hakkındaki sözlerine birçok konu hakkında yorumlarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FON YORUMU: ELİMİZDEKİ KAĞITLAR GÜÇLÜ!

"Biz bu işin peşine düştük. Mahkemelere gittik geldik devam ediyoruz. Ümitliyiz. Elimizdeki kağıtların güçlü olduğunu düşünüyorum hiçbir kağıt yok gibi konuşuluyor ama içeriği öyle değil!

Fatih Terim ile bu konunun alakası yok, bana bu fon durumuyla ilgili asla bir şey söylemedi. Seçil Erzan, bu fonda Fatih Terim'in de parası olduğunu söylemişti. Ben 14 yaşından beri para kazanıyorum çocuk işçi gibi çalıştım aileme ben bakıyorum. Elimdeki paranın kıymetini bilirim.

Bankacılık işlemlerinin 14 yaşından beri nasıl yapıldığını bilirim, o bankaya o paranın bankacılık işlemine dayanarak verildiğini ben zaten belgelendirdim. Ben bu belgelendirmeme binaen mahkemede hakkımı arıyorum."

SİYASET SORUSUNA DA YANIT VERDİ: CUMHURBAŞKANIMIZA KARŞI MUHABBETİM OLMUŞTUR

"Hayatımda hiç siyasetin içerisinde olmadım ve olmayı da istemedim. Siyaset yapmayı becerebilecek birisi değilim. Benim ikili ilişkilerime binaen her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı muhabbetim olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri, neredeyse profesyonel futbolculuk kariyerimden bu yana tanıdığım birisidir."

"Futbola karşı sevdasını ve sevgisini ve insani ilişkilerindeki sevdiği insanlara gösterdiği muhabbete karşı benim kendi içimde bir sevgim vardır o bakidir. Cumhurbaşkanı olsa da olmasa da bir abi, bir insan olarak kendisine bu sevgim bakidir."

"Benim siyasi hiç bir söylemim olmamıştır ama ben tabi ki ister istemez kendisiyle görüşmelerimde, 3 Temmuz sürecinde bizim de bayraktar oyuncu olmamız nedeniyle hep böyle bir ilişkilendirme oldu. Ama benim rahatsızlığım yok çünkü ben hiç bir zaman siyaset yapmadım. Hiç bir zaman bir siyasi erk gibi davranmadım, ben sporcuydum ve kazandıklarımı yeteneğim sayesinde kazandım."

"Bugüne kadar hiç bir siyasi liderden şahsi talebim olmamıştır. Hayatım boyunca hiç kimseden böyle bir isteğim olmamıştır."

"FATİH ALTAYLI KONUSUNA GELİNCE..."

"Fatih Altaylı konusuna gelince... Hayatta bazı değerler var. Etik ve ahlak benim için olmazsa olmaz o benim sınırım. Bu konuştuğunuz isim de dahil olmak üzere etiği ve ahlakı olmayan adamlar. Onlarla benim yarışmam mümkün değil çünkü benim için etik ve ahlak geldiğinde susarım ve konuşmam. Ondan ötesi ahlaksızın işidir."

"Emre Belözoğlu olarak benimle alakalı söylemiş olduğu konular da dahil ne varsa Emre Belözoğlu'nun yaşadığı yeri devletten daha iyi bilen yok. Sokağımız belli yerimiz belli bir gün devlet bizi çağırırsa hiç çekinmeden gideriz. Fatih Altaylı'nın iddia ettiği konu ile alakalı elinde neyi varsa açıklasın. Sadece iftira atmaktan öteye gitmiyor zaten benim kendisine dava açıp kazanmışlığım da var. Hukuk çerçevesi içinde yapabileceğimizi yapıyoruz."

"Bazı insanların sizin için iyi şeyler söylemesi nasıl mutlu ediyorsa bazı insanların senin hakkında kötü şeyler söylemesi de mutsuz ediyor. Ama Fatih Altaylı benim için kötü bir şey söylediğinde ben mutsuz olmuyorum çünkü onun bana düşmanlığı iki cihanda şeref olarak kalacak. Çünkü bazı insanların senin için iyi bir şey söylemesi seni rahatsız eder. Bunlardan birisi Fatih Altaylı benim için. Bunların bana düşmanlığı beni her zaman mutlu eder."