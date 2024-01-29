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Fon vurgununun mağdurlarından Emre Belözoğlu ilk kez konuştu! "Süper market çalışanına değil banka müdürüne güvendik"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 17:38 | Son Güncelleme:
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Seçil Erzan'ın tutuklu yargılandığı 'futbolda yüksek kârlı gizli fon' davasına ilişkin konuşan olayın mağdurlarından Emre Belözoğlu konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu açıklamasında "Süper market çalışanına değil banka müdürüne güvendik" ifadelerini kullandı.

Türk futboluna damga vuran fon dolandırıcılığının mağdurlarından olan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu verdiği bir röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden, kariyer hedeflerine, 3 Temmuz sürecinden, kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİR SÜPERMARKET ÇALIŞANINA DEĞİL, BANKA MÜDÜRÜNE GÜVENDİK"

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Vurgunda en yüksek miktarda parası içerde kalan Emre Belözoğlu, mağdur olduğu ve kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir bankacılık işlemi yapacağımızı düşünerek, kuzenim vasıtasıyla bir yatırıma giriştik. Daha sonra işin ikinci, üçüncü gününde renginin değişmesine şahit olduk. Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de buna güvenmedik ve bankaya kendisini şikayet ederek, bankanın müfettişlerini getirttik. Daha sonra da polislerin gelmesini isteyerek hukuksal haklarımızı kullandık. Şu an bu sürecin takipçisiyiz.

"ALLAH ONLARA VİCDAN VERSİN"

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Ne yazık ki popülist bir şekilde, insanların acılarından, yaşamış oldukları sıkıntılarından beslenen bir güruh var. Onlara söyleyebileceklerim, Allah onlara vicdan versin.

Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok."

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