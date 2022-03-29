Foo Fighters'ın bateristi Taylor Hawkins'in otopsi raporu dehşete düşürdü! "Kalbi iki kat büyük"

Önceki gün, rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in 50 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Hawkins, Hawkins’in ilk otopsi raporunda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Vücudunda antidepresanlar da dahil 10 farklı uyuşturucu madde kalıntılarına rastlanan Hawkins'in kalbinin yaşıtı birine göre iki kat daha ağır olması da kayıtlara girdi. Hawkins, öldüğünde kalbi 600 gram ölçüldü. Bu, kalbinin yetişkin diğer erkeklere göre iki kat daha büyük olduğu anlamına geliyor.

Bir zamanlar Kurt Cobain ile birlikte Nirvana grubunda da çalan Hawkins, 1997'de bagetleri William Goldsmith'ten devralarak Foo Fighters'a katılmış; grubun 28 senelik varlığının 25 yılında davulları çalmıştı.

Ünlü müzisyenin ölüm nedeni resmi olarak açıklanmazken, rapor, bateristin bir uyuşturucu kokteyli içtikten sonra "kardiyovasküler çöküş" yaşadığını gösteriyor.



Ayrıca polisin Taylor Hawkins'in oteldeki odasında uyuşturucu maddeler bulduğu belirtildi. Olay günü bateristin sağlığıyla ilgili ilk problemler, Bogota'daki performansından sonra göğüs ağrılarıyla ortaya çıkmıştı.





