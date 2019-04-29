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Ford emisyon testlerinde yanlış yaptı

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 29.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Bundan kısa bir süre önce Volkswagen ile ilgili ortaya çıkan problemler, Ford emisyon testlerinde de görüldü. Şirketin emisyon testlerinde nasıl bir hile yaptığını gelin hep beraber görelim.

Ford emisyon testlerinde yanlış yaptı

Fortd Motor şirketi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından iç emisyon testi uygulamaları konusunda soruşturma altında olduğunu sonunda itiraf etti. Ancak şirket ısrarla; bunun bir ön soruşturma olduğunu ve panik yapacak bir şeyin ortada olmadığını söylüyor.

Herhangi bir şirketle ilgili ortaya çıkan soruşturmada, birçok spekülasyonun olması oldukça doğaldır. Şu an için aynı spekülasyon çarkı bu defa da Ford için dönüyor. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada; laboratuvar testlerinde bazı küçük hatalar yapıldığı söylendi.

Ford-emisyon-testi

Elbetteki Ford gibi köklü bir kuruluş, bu tarz küçük hatalara yer vermez. Bu nedenle olayın kasıtlı yapılma ihtimali oldukça yüksek. Ford emisyon testleri, şirketin özel laboratuvarlarında yapılıyor. Eğer lastiğin yol tutuş oranı düşükse çevreye daha fazla zarar verdiği görülüyor. Böyle bir durumda şirketin izlemesi yol oldukça basit.

Volkswagen ile aynı konumda olan Ford, bir an önce araçlarını geri çağırarak bu durumu atlatabilir. Volkswagen her ne kadar büyük bir ceza almış olsa da en azından kendisini aklayabildi. Ford’un hile yaptığını düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
ford emisyon testi

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