Ford emisyon testlerinde yanlış yaptı

Fortd Motor şirketi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından iç emisyon testi uygulamaları konusunda soruşturma altında olduğunu sonunda itiraf etti. Ancak şirket ısrarla; bunun bir ön soruşturma olduğunu ve panik yapacak bir şeyin ortada olmadığını söylüyor.

Herhangi bir şirketle ilgili ortaya çıkan soruşturmada, birçok spekülasyonun olması oldukça doğaldır. Şu an için aynı spekülasyon çarkı bu defa da Ford için dönüyor. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada; laboratuvar testlerinde bazı küçük hatalar yapıldığı söylendi.

Elbetteki Ford gibi köklü bir kuruluş, bu tarz küçük hatalara yer vermez. Bu nedenle olayın kasıtlı yapılma ihtimali oldukça yüksek. Ford emisyon testleri, şirketin özel laboratuvarlarında yapılıyor. Eğer lastiğin yol tutuş oranı düşükse çevreye daha fazla zarar verdiği görülüyor. Böyle bir durumda şirketin izlemesi yol oldukça basit.

Volkswagen ile aynı konumda olan Ford, bir an önce araçlarını geri çağırarak bu durumu atlatabilir. Volkswagen her ne kadar büyük bir ceza almış olsa da en azından kendisini aklayabildi. Ford’un hile yaptığını düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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