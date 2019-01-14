Ford – VW ittifakında sona gelindi!

Uzun süredir büyük bir titizlik ve sessizlikle gerçekleştirilen Ford-Volkswagen İttifakı müzakerelerinde sona gelindi. Volkswagen ve Ford, Çarşamba günü yapılacak olan ortak bir bildiri ile otomotiv sektöründeki dengeleri değiştirecek kapsamlı bir ittifak kuracak. İttifak Ford’un evinde, Michigan-ABD’de duyurulacak. Sektördeki tarihi dönüm noktasına 14-27 Ocak tarihleri arasından kapılarını ziyaretçilere açacak olan 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı şahitlik edecek.

Etkinlik organizatörlerinin Ford ve Volkswagen için 15 Ocak Çarşamba günü 13:30 – 22:30 (GMT) saatleri arasında ana sahnede yer ayırdığı biliniyor. İttifaka dair elimizdeki en önemli ayrıntı şimdilik bu. Tüm sektörün biraz merak biraz da endişe duyguları içinde beklediği devlerin ittifakına dair tüm detayları öğrenebilmemiz için sadece birkaç gün daha beklememiz gerekecek.

Ford – Volkswagen İttifakı oldukça kapsamlı şekilde kurulacak!

Söz konusu ittifakın beklenilenden daha kapsamlı olacağı kesin. İki taraftaki tüm kaynaklar ittifakın ticari araçların üretiminde yapılan işbirliğinin ötesine geçeceğini doğruluyor. Eğer görüşmelerde son anda bir aksilik olmazsa mevcut işbirliği elektrikli otomobiller ve hatta otonom otomobillere doğru genişletilebilir. Son günlerde ortaya çıkan haberler de tamamen bu yönde.

Geçtiğimiz günlerde Agence France-Presse’e demeç veren Ford sözcüsü Jennifer Flake, açıklamasında “Volkswagen yapılan görüşmeler birçok alanda potansiyel işbirliklerini kapsıyor. Bu aşama ayrıntıları paylaşmak için oldukça erken. Yakında açıklama yapacağız” dedi.