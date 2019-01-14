Ford – VW ittifakında sona gelindi!

Uzun süredir büyük bir titizlik ve sessizlikle gerçekleştirilen Ford-Volkswagen İttifakı müzakerelerinde sona gelindi. Volkswagen ve Ford, Çarşamba günü yapılacak olan ortak bir bildiri ile otomotiv sektöründeki dengeleri değiştirecek kapsamlı bir ittifak kuracak. İttifak Ford’un evinde, Michigan-ABD’de duyurulacak. Sektördeki tarihi dönüm noktasına 14-27 Ocak tarihleri arasından kapılarını ziyaretçilere açacak olan 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı şahitlik edecek.
Etkinlik organizatörlerinin Ford ve Volkswagen için 15 Ocak Çarşamba günü 13:30 – 22:30 (GMT) saatleri arasında ana sahnede yer ayırdığı biliniyor. İttifaka dair elimizdeki en önemli ayrıntı şimdilik bu. Tüm sektörün biraz merak biraz da endişe duyguları içinde beklediği devlerin ittifakına dair tüm detayları öğrenebilmemiz için sadece birkaç gün daha beklememiz gerekecek.
Ford – Volkswagen İttifakı oldukça kapsamlı şekilde kurulacak!
Söz konusu ittifakın beklenilenden daha kapsamlı olacağı kesin. İki taraftaki tüm kaynaklar ittifakın ticari araçların üretiminde yapılan işbirliğinin ötesine geçeceğini doğruluyor. Eğer görüşmelerde son anda bir aksilik olmazsa mevcut işbirliği elektrikli otomobiller ve hatta otonom otomobillere doğru genişletilebilir. Son günlerde ortaya çıkan haberler de tamamen bu yönde.
Geçtiğimiz günlerde Agence France-Presse’e demeç veren Ford sözcüsü Jennifer Flake, açıklamasında “Volkswagen yapılan görüşmeler birçok alanda potansiyel işbirliklerini kapsıyor. Bu aşama ayrıntıları paylaşmak için oldukça erken. Yakında açıklama yapacağız” dedi.
2015 dieselgate skandalından sonra hızla değişen otomotiv sektörü sancılı bir devrim sürecinde. Sektör her geçen gün yeni bir zorlukla karşılaşıyor. Amerikan otomotiv devi Ford, kendi evinde olmasa da Avrupa’da oldukça zor durumda.
Volkswagen ise Ford’a nispeten daha iyi durumda. Alman otomotiv devi yaklaşık üç yıl önce patlak veren dizel emisyon skandalına rağmen sarsıldı ama yıkılmadı hala ayakta. Şimdilerde ise skandalın son faturalarını ödüyor. Hala Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük otomobil üreticisi konumunda. Şimdi ise Avrupa’nın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyor.
Söz konusu Ford-Volkswagen İttifakı için bundan daha iyi bir zamanlama olamazdı. İttifak her iki otomotiv devi için de taze kan niteliğinde. Eğer yakalanabilirse potansiyeli yüksek bir sinerji.
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