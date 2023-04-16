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  4. 'Forma adaletsizliği' demişti! Karşı karşıya geldiler... Trabzonspor Beşiktaş maçının ardından Uğurcan Çakır'dan Mert Günok açıklaması

'Forma adaletsizliği' demişti! Karşı karşıya geldiler... Trabzonspor Beşiktaş maçının ardından Uğurcan Çakır'dan Mert Günok açıklaması

16.04.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ardından konuşan Uğurcan Çakır karşılaşmayı değerlendirirken, geçtiğimiz günlerde yaptığı "A Milli Takım'dan neden kesildiğimi bilmiyorum" sözleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

'Forma adaletsizliği' demişti! Karşı karşıya geldiler... Trabzonspor Beşiktaş maçının ardından Uğurcan Çakır'dan Mert Günok açıklaması
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in 29'uncu haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken, özellikle mücadelenin son dakikalarında iki takım kalecisi de yaptıkları kurtarışlarla adeta yıldızlaştı.

Karşılaşmanın ardından konuşan bordo-mavili ekibin tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, daha önce yaptığı "A Milli Takım'dan neden kesildiğimi bilmiyorum" sözleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

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"İKİ TAKIM DA ÇOK İYİYDİ"

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Mücadeleyle ilgili konuşan Uğurcan Çakır "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı." dedi.

"KÖTÜ BİR GİDİŞATIMIZ VARDI..."

Beşiktaş maçında iyi oynamaları hakkında konuşan Uğurcan Çakır "Takım halinde kötü bir gidişatımız vardı. Büyük maç konsantrasyonu farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

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"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

KKK

"Hafta içi açıklamalarım vardı sanırım yanlış anlaşıldı. Sözlerim Mert ağabeye değildi, kimseye değildi. Mert ağabeyi çok seviyorum iyi de maç çıkardı. Hiçbir takım arkadaşıma saygısızlık yapamam. EURO 2020'de de bana en çok destek olanlardan biriydi. Milli Takım'da başarısızlığı kabul edemiyoruz. Orası onurlu bir yer. İnşallah orada da en iyi şekilde performanslarımızı sergileriz" dedi.

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