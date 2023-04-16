SON DAKİKA: Derbide puanlar paylaşıldı! Trabzonspor Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sonucu merakla beklenen mücadelede kazanan çıkmazken, 0-0 eşitlikle tamamlanan 90 dakikanın sonunda puanlar paylaşılmış oldu.

Özellikle ilk yarısı oldukça düşük tempoda geçen mücadelenin ilk yarısında karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan uzatma vermezken, ikinci yarıda daha tempolu bir oyun vardı.

UĞURCAN İZİN VERMEDİ!

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş'ta Aboubakar topu Ghezzal'e indirdi, Ghezzal yerden ayak içiyle yumuşak bir vuruş yaparken Uğurcan gole izin vermedi.

TOPU BİR ANDA KAYBETTİ...

Masuaku topu çıkarken kaybedince Abdülkadir yay üzerinden aşırtma denedi ancak kaleci Mert bu pozisyonda başarılı oldu.

MERT'TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ

71'inci dakikada ev sahibi Trabzonspor gole çok yaklaştı. Markovic'in çaprazdan sert şutunda Mert Günok gole izin vermedi.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Karşılaşmanın son bölümünde Trabzonspor baskısını arttırırken, Beşiktaş'ta Omar Colley ağlara gitmek üzere olan topu çizgiden çıkardı.

BU KEZ UĞURCAN...

Dakikalar 87'yi gösterirken Beşiktaş kalesini adeta abluka altına alan ev sahibi Trabzonspor'da Salih Uçan'ın kafa vuruşunda Uuğurcan Çakır topu çizgiden çıkardı.

3 HAFTA SONRA KADRODA

Teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, geçen hafta Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmanın 11'inden sadece Doğucan Haspolat'ın yerine Bruno Peres'e görev verdi. Derelioğlu, sağ bek olan bu futbolcuyu orta alanda görevlendirdi. Bordo-mavili takımda, oynaması zor olduğu açıklanan Abdülkadir Ömür iyileşmesinin ardından ilk 11'de görev alırken, Edin Visca maç kadrosunda bulunmadı.

Karadeniz ekibinde ayrıca uzun süreli sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ile Serkan Asan maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'un Mısırlı oyuncu Trezeguet ise sakatlığının ardından 3 hafta sonra maç kadroya dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş ise geçen haftaya göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda, sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic'in yerine Gedson Fernandes, sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un yerine de Alexandru Maxim görev yaptı.

Ligde 6 maç sonra kadroya dahil edilen Georges-Kevin N'Koudou mücadeleye yedek başladı.

BAKAN İSMAİLOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da karşılaşmayı izledi. TSYD Trabzon Şubesi'nde gazetecilerle bir araya gelen Karaismailoğlu, karşılaşmayı kale arkası tribünde taraftarlarla takip etti.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya son haftalara oranla fazla ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Beşiktaş taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği stadyumda yer alamadı.

