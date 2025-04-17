Forması paramparça oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran pozisyon

Athletic Bilbao ile Rangers arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı ilginç bir pozisyona sahne oldu.

FORMASI YIRTILDI!

UEFA Avrupa Ligi'nde, 0-0'ın rövanşında San Mames Stadı'nda oynanan maçın 17. dakikasında, Rangers'ın Belçikalı forveti Cyriel Dessers, Bilbao'nun stoperi Dani Vivian ile girdiği ikili mücadele rakip ceza sahasında yerde kaldı. Dessers hakeme penaltı itirazında bulundu ve rakibinin çekmesi nedeniyle formasında oluşan büyük yırtığı hakeme gösterdi. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto oyunu devam ettirirken, itirazları nedeniyle Dessers'a sarı kart gösterdi. Penaltı beklerken sarı kart gören Cyriel Dessers şaşkınlığını gizleyemedi.