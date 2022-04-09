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Formula 1 Avustralya GP saat kaçta? F1 Avustralya izleme yolları nelerdir?

09.04.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Avustralya GP saat kaçta? F1 Avustralya izleme yolları spor severler tarafından araştırılıyor. Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı için heyecan dorukta. Pandemi önlemleri nedeniyle yıllardır yapılmayan Avustralya GP sonunda yapılacak. Peki; Formula 1 Avustralya GP saat kaçta?

Formula 1 Avustralya GP saat kaçta? F1 Avustralya izleme yolları nelerdir?

Formula 1 Avustralya GP saat kaçta? F1 Avustralya GP izleme ekranı gündemde araştırılıyor. Formula 1'in 2022 sezonunda işler karışmaya başladı. Sezonun üçüncü yarışıyla birlikte şampiyonluk iddiası olan takımların belirginleşmesi bekleniyor. Peki; F1 Avustralya GP saat kaçta? F1 Avustralya izleme yolları neler?

AVUSTRALYA GP SAAT KAÇTA?

Avustralya GP hafta sonunda heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, TSi 06:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da, S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

  1. antrenman seansı aynı gün 09:00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 06:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 09:00'da yapılacak. Her iki seansı S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.

Pazar günkü büyük yarış ise 08:00'da başlayacak ve yarış yine S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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