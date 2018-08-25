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Formula 1 Belçika Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.08.2018 19:37 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Belçika Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7,004 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarının son seansı, yağmur altında yapıldı.

Lewis Hamilton, 1.58.179'luk derecesiyle kariyerinde 78. kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Ferrari'den Sebastian Vettel, 1.58.905 ile 2'nci, Force India-Mercedes'ten Esteban Ocon ise 2.01.851 ile 3. en iyi zamana imza attı.

Pilotlar klasmanının zirvesinde, 213 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük Britanyalı sürücüyü, 189 puanla Vettel ve 146 puanla Raikkonen izliyor.

Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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Anahtar Kelimeler:
lewis hamilton formula 1

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