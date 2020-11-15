SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1'de balkonlarda yer kalmadı

Formula 1'de balkonlarda yer kalmadı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde davetliler balkonları tıklım tıklım doldururken sosyal mesafe unutuldu. Yarışı izlemek isteyen kalabalık davetli topluluğu, yan yana gelirken balkonlarda yer kalmadı.

Formula 1'de balkonlarda yer kalmadı

Türkiye'de 9 yıl aradan sonra organize edilen ve pandemi dolayısıyla seyircisiz olması kararlaştırılan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde davetli olarak katılanlar sosyal mesafeyi unuttu.

Yoğun bir kalabalığın yer aldığı yarışta, tribünlere kimse alınmazken, VIP locaların teraslarında ve balkonlarda yer kalmadı, kalabalık sosyal mesafeyi unuttu. Sabah saatlerinde İstanbul Park'a gelmeye başlayan davetliler, yarışın yapılacağı pistin girişinde yoğun bir araç trafiğine sebep olurken, balkonlardaki 3 bini bulan seyirci kalabalığı da dikkat çekti.

Pisti gören 2 kulenin yanı sıra bu kulelerin altında ve yanlarında bulunan balkonlar hınca hınç dolarken, F16 gösterisi sırasında da sosyal mesafeyi unutan kalabalık, fotoğraf ve görüntü çekmek için birbirleriyle yarıştı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavgaMasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
İşte Formula 1 İstanbul yarışını kazananİşte Formula 1 İstanbul yarışını kazanan
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'
Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'
İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi
İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi
Salah, kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı
Salah, kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe ocakta bombayı patlatıyor...
Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe ocakta bombayı patlatıyor...
Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark
Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yok artık... Tüm dünya bu takası konuşuyor!
Yok artık... Tüm dünya bu takası konuşuyor!
Süper Lig devi, Visca bombasını patlatıyor!
Süper Lig devi, Visca bombasını patlatıyor!
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1'de balkonlarda yer kalmadı
Formula 1'de balkonlarda yer kalmadı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı
İşte Formula 1 İstanbul yarışını kazanan
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinde başladı
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park pistinde başladı
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor
Lando Norris'e 5, Carlos Sainz'a 3 sıra ceza!
Lando Norris'e 5, Carlos Sainz'a 3 sıra ceza!
Lewis Hamilton: "Pist üstünde kalmaya çalışacağım"
Pist üstünde kalmaya çalışacağım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.