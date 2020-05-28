Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si 2021'e ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu Hollanda Grand Prix'sinin bu yıl gerçekleştirilemeyeceği kanısına varıldığı belirtildi.
Daha önce süresiz ertelendiği açıklanan yarışın 2021'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi. Hollanda Grand Prix'si, 1985'ten bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilmişti. Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi. Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.
(AA)
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması
G.Saraylı Falcao ile ilgili ortaya çıkan gerçek
Bochum evinde galip
Beşiktaşlı yıldıza F.Bahçe kancası
Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı
Fenerbahçe antrenmanını tamamladı
Trabzonspor'dan test açıklaması
İtalya'da koronavirüs krizi!
Arda Turan imzayı atıyor!
Trabzonspor'dan KAP bildirimi
Caner Erkin transferinde sürpriz talip!
Avrupa devlerinin transfer yarışı
Süper Lig için karar veriliyor
Mesut Özil'in gönderdiği yardımlar dağıtıldı
Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!
Okuyucu Yorumları 0 yorum