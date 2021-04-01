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Formula 1'de İstanbul sürprizi

01.04.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Kanada Grand Prix, corona virüs nedeniyle iptal edilmek üzere. Montreal'de gerçekleştirilmesi planlanan ama pandemiye takılan yarış, İstanbul'da düzenlenebilir.

Formula 1'de İstanbul sürprizi

Motorsport İtalya'nın haberine göre artan corona virüs vakaları yüzünden Kanada Grand Prix'si iptal edilmenin eşiğinde. Yarış, Kuzey Amerika ülkesi yerine Türkiye'de düzenlenebilir.

13 Haziran'da Kanada'nın Montreal koşulması beklenen yarış, ülkede Covid-19 vakalarının artması nedeniyle düzenlenmeme noktasına geldi. Kanada yerine en güçlü aday geçen sezon takvime dahil edilen Türkiye.

6 Haziran'da Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenecek yarışmanın ardından sonraki hafta İstanbul'un Formula 1'e ev sahipliği yapması bekleniyor.

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