Formula 1'de neden 5 ışık var? Fomula 1'deki beşli ışık sisteminin sebebi

Formula 1 yarışları Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) onayıyla gerçekleştirilen ve bir dizi kuralla denetlenen organizasyonlardandır. Bu yarışları büyük bir ilgiyle takip eden kişiler ise start anına yönelik olan önemli bir hususu araştırır. Söz konusu husus yarışa start verilirken beşli ışık sisteminin kullanılmasıdır. Yarışın başladığının tek ışık yerine 5 adet aynı renkten oluşan ışık sistemiyle haber verilmesinin sebebi merak konusudur. Bu nedenle güvenlik ve adil yarış gibi faktörlerle ilişkili olan beşli ışık sistemi hakkında detaylı açıklama yapılmalıdır.

Formula 1’de neden 5 ışık vardır?

Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından onaylanmış olan Formula 1, tek koltuklu ve açık tekerlekli arabaların kullanıldığı bir yarışlar dizisidir. Araba yarışı tutkunu olan takipçiler ise Formula 1 organizasyonuna yönelik tüm detayları keşfetmek ister. Bu noktada yarışa start verilmesi denildiği zaman ilk olarak akla gelen beşli ışık sisteminden söz edilmesinde fayda vardır. Çünkü yarışı takip eden bireyler başlangıç sürecinde neden tek ışık kullanılmadığını merak eder.

F1 beşli ışık sisteminin detaylarına değinilmeden önce başlangıç anında neden ışık kullanıldığının hatırlatılması gerekir. Yarışlara start verilirken ışık kullanılmasının ana sebebi güvenliğin sağlanmasıdır. Çünkü rekabet ve hız unsurlarının baskın olduğu yarışlara düzgün bir şekilde start verilmesi gerekir. Böylece tüm pilotların görüş açısı bakımından problem yaşamadan yarışın başladığını anlaması mümkün olur.

Formula 1'deki beşli ışık sisteminin sebebi katılımcıların yarışın başladığını görmelerini garantilemektir. Organizasyonda kullanılan başlangıç ışığının bir adet olmaması, pistteki pilotların her birinin start bilgisini almalarını kolaylaştırır. Bu ışıklar sıralı bir şekilde yandığı için herhangi bir konumda bulunan araç sürücüsünün görüş problemi yaşaması söz konusu olmaz. Dolayısıyla F1 yarışlarında kullanılan beşli ışık ile güvenlik prensibinin yerine getirilmesinin yanı sıra adil sistem de korunur.

Formula 1 yarışlarında kullanılan beşli ışık sisteminin avantajları

Görkemli Grand Prix pistlerinde düzenlenen Formula 1 yarışlarında kullanılan beşli ışık sisteminin pilotların refleksleri bakımından avantajlı olduğu belirtilir. Nitekim yarışın tek bir ışığın aniden yanmasıyla başlaması durumunda pilotların stres ve gerginlik yaşamaları söz konusu olabilir. Beşli sistemde ışıkların sırasıyla yanması ise katılımcıların reflekslerini başarılı bir şekilde yöneterek yarışa başlamalarını sağlar. Bu prosedürle birlikte yarışa psikolojik açıdan daha güçlü başlama şansı bulan pilotlar doğru pozisyonu yakalama konusunda da avantaj kazanır.

Formula 1’de beşli ışık sistemi nasıl kullanılır?

Formula 1 yarışlarının temel sisteminin anlaşılması için beşli ışık sisteminin nasıl çalıştığı üzerine bilgi edinilmesinde fayda vardır. Bu ışık sisteminin trafik lambalarındaki sarı ışık mantığına benzer bir şekilde kullanıldığı söylenebilir. Ancak bu noktada Formula 1 yarışlarındaki beşli ışık sisteminin farklı renklerden oluşmadığı hatırlatılmalıdır. İlgili sistemin trafik lambalarıyla benzerlik gösteren özelliği sürücülere "kalkışa hazırlan" mesajı vermesidir.

Sunulan temel bilgiler çerçevesinde F1’deki beşli ışık sisteminin zamanlamasına da değinilebilir. Yarışın başlayacağını haber veren beşli ışıklar sırasıyla 1'er saniye arayla yanar. 5 kırmızı ışık dizisi yanıp söndükten sonra da yarış aktif olarak başlar. Formula 1 yarışlarında 5'li kırmızı ışık dizisinin kaç saniye sonra söneceği ise bağımsız olarak belirlenir.

Beşli ışık sisteminin kullanıldığı Formula 1 karşılaşmalarında adil yarış prensibinin korunması için tüm pilotların start anı elektronik olarak gözlemlenir. Bu sayede fodepar yani erken kalkış yapan sürücülerin saptanması kolaylaşır. Diğer katılımcıların hakkını göz önünde bulundurmayarak yarış kurallarını ihlal eden ve erken kalkış yapan sürücülere ise ceza verilir.