Formula 1'de Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. 92. yarış birinciliğini elde eden Büyük Britanyalı sürücü, Michael Schumacher'i geçerek tarihin en fazla yarış kazanan pilotu oldu.
Formula1'de Portekiz GP'sini Lewis Hamilton kazandı.
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