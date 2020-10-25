SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1'de Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

Formula 1'de Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2020 17:55 | Son Güncelleme

Lewis Hamilton, PortugueseGP'yi kazanarak Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu oldu.

Formula 1'de Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

Formula 1'de Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. 92. yarış birinciliğini elde eden Büyük Britanyalı sürücü, Michael Schumacher'i geçerek tarihin en fazla yarış kazanan pilotu oldu.

Formula1'de Portekiz GP'sini Lewis Hamilton kazandı.

  1. Valtteri Bottas
  2. Max Verstappen
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirttiTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Vedat Albayrak'tan Macaristan'da altın madalya Vedat Albayrak'tan Macaristan'da altın madalya
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
6 futbolcu koronavirüse yakalandı
6 futbolcu koronavirüse yakalandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Wanda Nara, iç çamaşırlı pozlarıyla yürek hoplattı...
Wanda Nara, iç çamaşırlı pozlarıyla yürek hoplattı...
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1'de Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı
Lewis Hamilton, tarihin en fazla yarış kazanan pilotu oldu!
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 7. oldu
Milli motosikletçi, İspanya'da 7. oldu
Güzel dövüşçü Valerie Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor
Güzelliğiyle söz ettiren ünlü sporcuya teklif yağıyor...
Milli judocu Vedat Albayrak'tan Macaristan'da altın madalya
Vedat Albayrak'tan Macaristan'da altın madalya
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası devam ediyor
Şampiyona devam ediyor
Balkan şampiyonu milli atletler yurda döndü
Milli atletler yurda döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.