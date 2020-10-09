Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 11. etabı, Almanya'nın 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden yapılacak.
Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.
Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, takım arkadaşı Valtteri Bottas 2, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birer kez podyumun zirvesine çıktı. Almanya'daki 11. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Valtteri Bottas (Finlandiya): 161
Max Verstappen (Hollanda): 128
Lando Norris (Büyük Britanya): 65
Takımlar klasmanı
Mercedes: 366
Red Bull-Honda: 192
McLaren: 106
Racing Point: 104
(AA)
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