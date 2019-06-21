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Formula 1'de sıradaki durak Fransa

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 23 Haziran Pazar günü yapılacak.

Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek. Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü 16.10'da başlayacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 7 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı. Formula 1'de Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan

  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 133

  3. Sebastian Vettel (Almanya): 100

  4. Max Verstappen (Hollanda): 88

  5. Charles Leclerc (Monaco): 72

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 295 puan

  2. Ferrari: 172

  3. Red Bull: 124

  4. McLaren: 30

  5. Renault: 28
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonası Fransa Le Castellet

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