Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek. Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü 16.10'da başlayacak.
Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 7 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı. Formula 1'de Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan
Valtteri Bottas (Finlandiya): 133
Sebastian Vettel (Almanya): 100
Max Verstappen (Hollanda): 88
TAKIMLAR KLASMANI
Mercedes: 295 puan
Ferrari: 172
Red Bull: 124
McLaren: 30
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