Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek. Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü 16.10'da başlayacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 7 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı. Formula 1'de Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan Valtteri Bottas (Finlandiya): 133 Sebastian Vettel (Almanya): 100 Max Verstappen (Hollanda): 88 Charles Leclerc (Monaco): 72

TAKIMLAR KLASMANI