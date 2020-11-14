Formula 1'de sıralama turlarına yağmur engeli

9 yıl aradan sonra İstanbul'a gelen Formula 1'de sezonun 14. yarışının sıralama turları başladı. Sıralama turlarına birçok takımın geçiş lastikleri ile çıktığı görüldü. Pilotlar henüz ilk seansta turlarını atarken Intercity İstanbul Park'ta yağmur şiddetini arttırdı.
Bazı pilotlar yağmurun etkisiyle zor anlar yaşarken, takımlardan bazıları full yağmur lastiğine geçmeyi tercih etti. Yağmurun şiddeti artınca ilk seansın bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayraklar sallandı ve seansa ara verildi. Takım radyolarına pilotların görüş sıkıntısı yaşadığına dair konuşmalar yansıdı.
İstanbul Park'ta yağmurun etkisi geçerken, sıralama turları yeniden start aldı.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: DHA
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