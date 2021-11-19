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  4. Formula 1'de yarış kızıştı! Sıradaki durak Katar

Formula 1'de yarış kızıştı! Sıradaki durak Katar

19.11.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'de bu kez heyecan Katar'da yaşanacak. Katar, sezonun 20. yarışında ev sahibi olacak.

Formula 1'de yarış kızıştı! Sıradaki durak Katar

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına Katar ev sahipliği yapacak.

Başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde 57 tur üzerinden düzenlenecek.

Katar Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 21 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 6 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

  1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan

  2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan

  3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

  4. Sergio Perez (Meksika): 178

  5. Lando Norris (Büyük Britanya): 151

Takımlar

  1. Mercedes 521,5

  2. Red Bull: 510,5

  3. Ferrari: 287,5

  4. McLaren: 256

  5. Alpine: 112

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Anahtar Kelimeler:
Katar Formula 1
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