FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRIX'İ TARİHİ VE SAATİ: Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Hollanda Grand Prix'si için nefesler tutuldu. Hollandalı yarış pilotuv Max Verstappen'in 10, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Bilindiği üzere olumsuz hava şartları sebebiyle sezonun 6. ayağı iptal edilmişti. Şimdi gözler, Formula 1 Hollanda Grand Prix'ine çevrildi. İşte Formula 1 Hollanda Grand Prix'i ile ilgili merak edilenler...

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRIX'İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda Grand Prix'inde sıralama turları 26 Ağustos'ta başlayacak.

Hollanda Grand Prix'inde yarış ise 27 Ağustos Pazar günü Türkiye saati ile 16.00'da başlamış olacak.

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRIX'İ HANGİ KANALDA?

Hollanda Grand Prix'inde yarışlar S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar:

Max Verstappen (Hollanda): 314 puan Sergio Perez (Meksika): 189 Fernando Alonso (İspanya): 149 Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 148 Charles Leclerc (Monako): 99

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