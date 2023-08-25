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FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRIX'İ TARİHİ VE SAATİ: Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25.08.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'de sezonun 14. etabı Hollanda'da gerçekleştirilecek. 4,2 km uzunluğundaki Zandvoort pistinde yapılacak yarışların sporseverler tarafından heyecanla takip edilmesi bekleniyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Hollanda Grand Prix'si hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Formula 1 Hollanda Grand Prix'si için nefesler tutuldu. Hollandalı yarış pilotuv Max Verstappen'in 10, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Bilindiği üzere olumsuz hava şartları sebebiyle sezonun 6. ayağı iptal edilmişti. Şimdi gözler, Formula 1 Hollanda Grand Prix'ine çevrildi. İşte Formula 1 Hollanda Grand Prix'i ile ilgili merak edilenler...

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRIX'İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda Grand Prix'inde sıralama turları 26 Ağustos'ta başlayacak.

Hollanda Grand Prix'inde yarış ise 27 Ağustos Pazar günü Türkiye saati ile 16.00'da başlamış olacak.

FORMULA 1 HOLLANDA GRAND PRIX'İ HANGİ KANALDA?

Hollanda Grand Prix'inde yarışlar S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar:

  1. Max Verstappen (Hollanda): 314 puan

  2. Sergio Perez (Meksika): 189

  3. Fernando Alonso (İspanya): 149

  4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 148

  5. Charles Leclerc (Monako): 99

Takımlar:

  1. Red Bull: 503

  2. Mercedes: 247

  3. Aston Martin: 196

  4. Ferrari: 191

  5. McLaren: 103
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