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  4. Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek

Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.05.2020 18:42 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Belçika etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek

Valon Bölgesi Başkanı Elio Di Rupo, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan Belçika Grand Prix'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Geçen ay ülkede koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık kitlelerin katılacağı tüm organizasyonlar 31 Ağustos'a kadar yasaklanmış, Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın bilet satışları da askıya alınmıştı.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.
Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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