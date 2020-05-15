Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek

Valon Bölgesi Başkanı Elio Di Rupo, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan Belçika Grand Prix'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.
Geçen ay ülkede koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık kitlelerin katılacağı tüm organizasyonlar 31 Ağustos'a kadar yasaklanmış, Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın bilet satışları da askıya alınmıştı.
Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.
Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.
Ali Koç'tan lig maçları hakkında flaş açıklama!
Caner Erkin, korona test sonucunu açıkladı
Volkan Ballı tarih verdi
Bursaspor ilk sezonun şampiyonu oldu
Trabzonspor hız kesmiyor
Liglerin haziranda başlamasına ihtimal vermiyor
Mustafa Cengiz taburcu oldu
Beşiktaş Kulübü'nde virüs nasıl yayıldı?
Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat
Diş macunundan dolayı karantinada
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu
Topa tükürmek ve topu öpmek yasaklandı
Bundesliga tarihe şahitlik edecek! İlk onlar deneyecek...
Nwakaeme futbola dönmek için sabırsızlanıyor
Merih Demiral geri döndü!
Serie A başlıyor! İşte o tarih!
Okuyucu Yorumları 0 yorum