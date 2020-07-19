Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton!

Formula 1 2020 Macaristan GP'sinde kazanan Lewis Hamilton oldu.
1- Lewis Hamilton
2- Max Verstappen
3 -Valtteri Bottas
Macaristan'da 8. kez damalı bayrağı ilk sırada gören Hamilton, Michael Schumacher'e (Fransa Grand Prix'si 8 kez) ait bir yarışı en çok kazanma rekoruna ortak oldu.
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