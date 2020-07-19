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  4. Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton

Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.07.2020 18:00 | Son Güncelleme

Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde kazanan belli oldu.

Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton

Formula 1 2020 Macaristan GP'sinde kazanan Lewis Hamilton oldu.

1- Lewis Hamilton
2- Max Verstappen
3 -Valtteri Bottas

Macaristan'da 8. kez damalı bayrağı ilk sırada gören Hamilton, Michael Schumacher'e (Fransa Grand Prix'si 8 kez) ait bir yarışı en çok kazanma rekoruna ortak oldu.

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