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Formula 1’in yeni takımı AlphaTauri ‘kapıları açtı’

Red Bull Red Bull
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Formula 1’in yeni ve en şık takımı Scuderia AlphaTauri Honda Takımı, kuruluşunu ve F1’in 2020 sezonunda yaşananları anlatan bir belgesel yayınladı. ‘Open The Doors’ isimli belgeselde 2020 sezonunun başlaması, verilen ara ve yeniden garaja dönülmesiyle oluşan baskı, tutku ve sıkı çalışma, takımın bakış açısından özel röportajlarla aktarılıyor.

Formula 1’in yeni takımı AlphaTauri ‘kapıları açtı’

20 dakikalık kısa belgesel RedBull.com/openthedoors adresinden izlenebiliyor.

Formula 1’in yeni ve en şık takımı olarak değerlendirilen Scuderia AlphaTauri Honda Takımı, F1’in 2020 sezonunun kendi garajında nasıl yaşandığını bir belgeselle, motor sporları severlere paylaşıyor. 20 dakikalık ‘Open The Doors’ (Kapıları Aç) isimli belgeselde, F1’in yeni takımının Salzburg'daki Hangar-7'de gerçekleştirilen harika lansmanı ve sonrasında Avusturalya’dan Avusturya’ya uzanan 4 aylık süreçte yaşananlar Scuderia AlphaTauri Honda Takımı yetkilileri ve pilotlarının gözünden aktarılıyor. Open The Doors (Kapıları Aç) belgeseli RedBull.com/openthedoors adresinden izlenebiliyor.

Dünyanın içinden geçtiği olağanüstü dönemde, FIA’nın başta Melbourne’deki olmak üzere yarışları iptal etme kararı, tüm dünyanın kitlendiği andan geri dönüşte Scuderia AlphaTauri Honda Takımı’nın 'Kapılarını Aç'ıp vites yükseltmesini anlatan belgesel, Avusturya’daki ilk yarış öncesindeki heyecana da ortak oluyor.

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ÖZEL ALANLARIN DA KAPILARI AÇILDI

Scuderia AlphaTauri Honda’nın ofisleri, yarış pisti, montaj alanı ve kompozit tesis de dahil olmak üzere takımın özel alanlarının da kapılarını açan belgeselde, takımın iki pilotu Pierre Gasly ve Daniil Kvyat da bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.
Hem yarış hem moda

Red Bull tarafından yaratılan bağımsız premium moda markası AlphaTauri; Formula 1’de olduğu gibi giyim endüstrisinde de moda ve işlevsellik ile kesişen yeni bir yol kurmayı başardı. Tasarım ve birinci sınıf malzemeleri tekstil yenilikleriyle harmanlayan marka, benzersiz ve yenilikçi moda teknolojileri ile çalışarak dünya çapında üst düzey uzmanlarla iş birliği yapıyor. Ürünlere Salzburg ve Graz'daki mağazalarında ve alphatauri.com'dan online olarak satın alınabiliyor.


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