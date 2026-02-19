SPOR

Galatasaray maçı sonrası çirkin olay! Yıldız isme ırkçı saldırı: İlk açıklama geldi

Juventus’ta forma giyen Lloyd Kelly, Galatasaray yenilgisi sonrası ırkçı mesajların hedefi oldu. Sosyal medyada kendisine gönderilen çirkin ifadeyi paylaşan İngiliz savunmacı, “Bunu kabul etmeyeceğim” sözleriyle sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Juventus’un Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası savunma oyuncusu Lloyd Kelly, bu kez saha dışında yaşanan beklenmedik bir olayla gündeme geldi.

YAPTIĞI HATA PAHALIYA MAL OLMUŞTU

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan mücadelede 74. dakikada Noa Lang’ın, 86. dakikada ise Sacha Boey’in golünde yaptığı hatalarla eleştirilerin odağına yerleşen İngiliz futbolcu için gece yalnızca sportif açıdan değil, sosyal medyada yaşananlar nedeniyle de zor geçti.

"HAYVANAT BAHÇESİNE DÖN"

Karşılaşmanın ardından bazı kullanıcılar tarafından ırkçı mesajlara maruz kalan Kelly, kendisine gönderilen “Hayvanat bahçesine geri dön” ifadesini Instagram hikâyesinde paylaşarak tepki gösterdi.

Kelly paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eleştiriler hayatın ve sporun bir parçası, bunu her zaman kabul ettim. Herkesin kendi fikrine hakkı var. Ama bunu kabul etmeyeceğim. Sözlerin ve eylemlerin bir anlamı vardır ve sonuçları da olur."

