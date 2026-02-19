Galatasaray'a rekor gelir! Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse kasa dolup taşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ederek son 16 turu için büyük avantaj yakaladı. İstanbul’daki ilk maçta ortaya koyduğu etkili performansla tur kapısını aralayan sarı-kırmızılılar, sportif başarının yanı sıra ekonomik anlamda da önemli bir eşiğe geldi.

DUDAK UÇUKLATAN GELİR

Temsilcimiz, İtalyan devini eleyip adını son 16 turuna yazdırması halinde kasasına 11 milyon euro daha koyacak. Bu sezon Devler Ligi’nde şu ana kadar 42.5 milyon euro gelir elde eden Galatasaray, turu geçmesi durumunda toplam kazancını 53.5 milyon euroya yükseltecek.

Hem saha içindeki iddiasını güçlendiren hem de mali açıdan elini rahatlatan Galatasaray, Avrupa arenasındaki yürüyüşünü sürdürebilmek için rövanş maçına büyük önem veriyor. Sarı-kırmızılılar, elde edilecek muhtemel gelirle birlikte kadro yapılanması ve kulüp finansmanı açısından da önemli bir avantaj sağlayacak.