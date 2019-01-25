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Fortnite 7.20 İçerik Güncellemesi ile gelen yenilikler

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TEKNOLOJİ  | 25.01.2019 09:02 | Son Güncelleme

Fortnite 7.20 İçerik Güncellemesi indirime sunuldu. Epic Games, Fortnite 7.20 İçerik Güncellemesi ile oyuna yeni silahlar ve modlar ekliyor. Fortnite v7.20 İçerik Güncellemesi ile gelen öne çıkan yenilikler haberimizde.

Fortnite 7.20 İçerik Güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games, geçtiğimiz hafta karşımıza Fortnite 7.20 güncellemesi ile çıkmıştı. Yeni silahların eklendiği 7.20 güncellemesi ile farklı platformlarda yaşanan performans sorunları da düzeltilmişti. Geliştirici firma bugün ise içerik güncellemesi ile karşımıza çıktı. Yayınlanan bu içerik güncellemesi ile oyuna yeni mod ve silahlar ekleniyor.

Fortnite 7.20 İçerik Güncellemesi ile gelen yenilikler

Keskin nişancı çatışması modu

Sınırlı süreli keskin nişancı çatışması modunda, oyuncular sadece dürbünlü silahları kullanarak kapışabiliyor.

Bu mod ile neler geliyor?

Susturuculu Keskin Nişancı Tüfeği eklendi.
Mühimmat Desteklerine Efsanevi Dürbünlü Tabanca eklendi.

Mod Detayları

Yer Ganimetlerinin belirmesi %50 azaltıldı.
Çiftli ve Ekipli’de yere devrilen takım arkadaşını diriltme özelliği bu modda devre dışı bırakıldı. Çok dikkatli olun!
Profil istatistikleri (avlama/avlanma ve zafer sayıları) bu modda kaydedilecek.

Silahlar ve eşyalar

Sinsi Kardan Adam
oYok edilebilir bir kardan adam fırlatmak için Birincil Ateş Tuşu’na basın.
oSinsi Kardan Adam’ı giymek için İkincil Ateş Tuşu’na basın.
oSinsi Kardan Adam’ın 100 canı var ve giyildiğinde bir nevi kalkan görevi görüyor.
oKardan adamın canı sıfırlanırsa, kardan adamı giyen oyuncu başka bir eşyaya geçerse veya inşa modunu açarsa Sinsi Kardan Adam yok olur.
Yani Sinsi Kardan Adam giyen bir oyuncu yapı inşa edemez veya başka eşyaları kullanamaz fakat dilediği gibi hareket edebilir.
oYaygın çeşidi mevcut.
oYer Ganimetlerinde, sandıklarda ve Mühimmat Lamalarında bulunabilir.
oBeşli yığınlar halinde bulunur.
oAzami yığın sayısı 10’dur.
Kalkan İksirleri ile Küçük Kalkan İksirlerinin düşme ihtimali birbirleriyle değiş tokuş edildi.
oKalkan İksiri
Yer ganimetlerinden düşme ihtimali %16.53 iken azalarak %13.22 oldu.
Sandıklardan düşme ihtimali %14.26 iken azalarak %9.51 oldu.
oKüçük Kalkan İksiri
Yer Ganimeti’nden düşme ihtimali %13,22’den %16,53’e çıkarıldı.
Sandıklardan düşme ihtimali %9,51’den %14,26’ya çıkarıldı.
Şu eşyalar mahzene kaldırıldı:
oDörtlü Roketatar
oPortatif Hisar
oVantuzatar
Planörün düşme ihtimali azaltıldı.
oSandıklardan düşme ihtimali %11.89 iken azalarak %4.43 oldu.
Balonların düşme ihtimali azaltıldı.​​​​​​​
oSandıklardan düşme ihtimali %7.58 iken azalarak %3.24 oldu.
Dört Teker’in çıkma ihtimali %100 iken azalarak %50 oldu.
X-4 Fırtınakanat’ın çıkma ihtimali %80 iken azalarak %50 oldu.

Performans

Özellikle güçlü bilgisayarlarda yapı inşa ederken ani ve büyük FPS düşüşlerine sebep olan sorun çözüldü.

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Anahtar Kelimeler:
fortnite güncelleme oyun

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